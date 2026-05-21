Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация „Прогресивна България“ са се ориентирали към бързо, а не към най-евтино решение за възстановяване на пътния участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента.

Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение.

Шишков уточни още, че свлачищният участък не е бил регистриран официално в системите на МРРБ, тъй като не са постъпвали сигнали за него през годините. По първоначални данни причината за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на много плитка дълбочина - от 50 см до 1,50 м. Освен това свлачището остава активно.

По думите на министъра са извършени проверки на близкия язовир, които към момента не показват загуби на вода. Паралелно ДНСК извършва цялостен контрол върху инфраструктурните връзки на обектите в района с водопроводната и канализационната мрежа, а предстои допълнително обследване и на други водни съоръжения.

Шишков посочи, че проверките обхващат всички свързани инфраструктурни системи в района, включително кадастралното им отразяване, с цел да се установи дали има предпоставки за течове или нерегламентирани отклонения. Той е разпоредил пълна проверка от страна на ДНСК на всички обекти в Смолянско.

По отношение на обходния маршрут министърът уточни, че той е общинска отговорност, като държавата подпомага процеса с технически данни и трасиране, но няма възможност да финансира директно изграждането му чрез АПИ.

