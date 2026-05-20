Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че Ислямската република е получила ново предложение от САЩ и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран, предаде АФП.

„Получихме позициите на американската страна и в момента ги разглеждаме. Посещението на вътрешния министър на Пакистан има за цел да улесни обмена на послания“, каза Багаеи пред държавната телевизия.

Той отново подчерта исканията на Иран в преговорите за прекратяване на войната, включително освобождаване на ирански активи, замразени в чужбина, и прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища

