Руските въоръжени сили започнаха мащабни тридневни учения, включващи сценарии за използване на ядрено оръжие, в които участват десетки хиляди военнослужещи и огромен набор от техника, разположени в различни военни райони на страната.

Маневрите се провеждат на фона на продължаващата война в Украйна, засилените атаки с дронове по руска територия и предстоящото посещение на президента Владимир Путин в Китай, което допълнително засилва международното напрежение.

Според руското министерство на отбраната ученията обхващат период от 19 до 21 май 2026 г. и са насочени към „подготовка и използване на ядрените сили при заплаха от агресия“. В тях участват над 65 000 военнослужещи, около 7 800 единици техника и въоръжение, включително над 200 ракетни установки, както и стратегически авиационни, морски и подводни компоненти, сред които ядрени подводници.

В рамките на маневрите ще бъдат проведени и тестови изстрелвания на балистични и крилати ракети, както и отработване на съвместни действия с ядрени системи, разположени на територията на Беларус.

Москва вече е разположила там ракетни комплекси „Орешник“, които според руската страна са способни да носят ядрени бойни глави, а географската близост на Беларус до държави от НАТО допълнително повишава чувствителността на ученията.

