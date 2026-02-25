Руски войници разкриха пред "Би Би Си" ужасяващи детайли от руската страна на фронта в Украйна. Двама от тях твърдят, че са станали свидетели на екзекуции на място на войници, отказали да изпълнят заповеди.

Един от мъжете разказа, че е видял как войник е разстрелян по заповед на своя командир, удостоен през 2024 г. със званието „Герой на Русия“. Друг войник, от различно подразделение, заяви, че е видял как неговият командир лично застрелва четирима души. „Познавах ги. Помня как един от тях крещеше: „Не стреляй, ще направя всичко!“, сподели той.

Един от свидетелите допълни, че е видял 20 тела на свои съслужители, хвърлени в яма, след като са били „занулени“ от армията. Терминът „нулеване“ е руски военен жаргон за екзекуция на собствени войници. В документалния филм „Нулевата линия: отвътре в руската война“ мъжете описват подробно как са били измъчвани заради отказ да участват в атаки, които определят като почти самоубийствени мисии. В руската армия тези нападения са известни като „месни щурмове“, при които много хора се изпращат без прекъсване през фронтовата линия, за да изтощят украинските сили.

За първи път, по оценка на "Би Би Си", руски войници от фронта говорят публично и поименно за това как са виждали командири да нареждат екзекуции на собствените си хора. Един от тях, Иля, чиято задача била да идентифицира и брои загиналите, представи подробни списъци, показващи, че е единственият оцелял от група от 79 мъже, с които е бил мобилизиран. Той твърди, че заради отказ да отиде на фронта е бил бит, унижаван и други войници са уринирали върху него. Други, които отказали, били подлагани на електрошок, държани гладни, а после изпращани невъоръжени в „месни щурмове“.

Войниците, говорили пред "Би Би Си", разказаха, че Москва не публикува официални данни за жертвите, но британското министерство на отбраната оценява, че от 24 февруари 2022 г. насам над 1,2 млн. руски военнослужещи са били убити или ранени. Руското правителство твърди, че въоръжените сили „действат с максимална сдържаност, доколкото условията на високинтензивен конфликт позволяват, и се отнасят към личния състав с най-голяма грижа“. „Информацията за предполагаеми нарушения и престъпления се проверява надлежно“, подчертаха властите, като допълниха, че не могат независимо да потвърдят достоверността на предоставените сведения.

Иля, 35-годишен бивш учител на деца със специални образователни потребности, разказа, че през май 2024 г. полицията е отишла в дома на родителите му и му е съобщила, че е мобилизиран. „Почти всички бяха пияни. „Напред в боя! Ще хванем Зеленски и ще издигнем знамето си!“, крещяха те“, спомни си той.

„Разбира се, че убиват свои хора, това е нещо нормално“, твърди Дима, 34-годишен бивш техник от Москва. Той разказа как през октомври 2022 г. полицията го спряла на улицата и му казала: „Ако не отидеш в армията, ще влезеш в затвора“. По-късно, в 25-а бригада, станал свидетел на екзекуции, наредени от командира му Алексей Ксенофонтов, удостоен със „Златна звезда“. Дима го нарече „касапин“. „Дал е твърде много заповеди за убиване на войници, твърде много кръв има по ръцете си“, каза той. По думите му телата на 20 мъже, пристигнали предишната нощ, били намерени застреляни, а банковите им карти - взети. „Просто им взеха картите и ги убиха. Не е проблем някой да бъде „отписан“. Просто си измисляш доклад“, обясни дима.

Друг бивш офицер, служил 17 години в армията, твърди, че е разговарял с човек от „ликвидационен отряд“, изпратен да довършва оцелели. „През всичките ми години служба не съм виждал нищо подобно“, каза той.

Редактор: Дарина Методиева