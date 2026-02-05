Броят на загиналите на бойното поле украински войници от началото на руската инвазия в страната през февруари 2022 г. е 55 000. Това заяви президентът Володимир Зеленски по време на интервю за France 2 TV в сряда, съобщи „Би Би Си”. Официално обявените за изчезнали и военни, и цивилни, са много, каза още той.

Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна във войната. В същото време обаче не дават подробности за собствените жертви. "Би Би Си" обаче потвърди имената на близо 160 00 загинали от руска страна в сраженията в Украйна. Последният път, когато Зеленски даде актуална информация за броя на жертвите, беше през декември 2024 г. Тогава те наброяваха 43 000 души .

ООН: Цивилните жертви в Украйна са се увеличили драстично през 2025 г.

По отношение на официално изчезналите, преди шест месеца Министерството на вътрешните работи на Украйна съобщи за над 70 000 души - както войници, така и цивилни. Точната разбивка обаче не беше дадена.

В цяла Украйна военните гробове са ясно забележими. Те са маркирани със синьо-жълти национални знамена. Често върху надгробните плочи е гравирано изображение на войника в униформа. „Би Би Си” съобщава за майки, които все още търсят синовете си, които така и не са се върнали от битка. Често те се надяват мъжете да са задържани в руски плен, без да са обявени официално. Достъпът до руските затвори за организации като Червения кръст е силно ограничен, сочи изданието.

Редактор: Цветина Петрова