За специален семинар в София пристига лекторът Олег Торсунов – световноизвестен автор на над 30 книги, който обикаля по целия свят и вдъхновява хората да правят реална и устойчива промяна в живота си. Той сподели своите идеи и съвети за справяне със стреса и намиране на вътрешен баланс.

В днешно време щастието е издигнато в култ и всеки търси начини да го постигне. Според Торсунов обаче то не се крие във вещите. „Истинското щастие не идва само от това, което имаме материално или от комфорта около нас. То идва от здравето ни, от качеството на отношенията с близките и приятелите и от вътрешното удовлетворение, което усещаме всеки ден”, коментира авторът. Той обяснява, че радостта идва, когато човек живее съзнателно, следва ценностите си и знае какво е важно за него. В противен случай, ако се оставим на негативните мисли и вредните навици, щастието се размива и животът става по-стресиран и несигурен.

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За да запазим спокойствието си в съвременния хаос, лекторът съветва да го поддържаме като вътрешна енергия, съчетавайки грижата за тялото и психиката. Отпускането става чрез контакт с вода, плуване или къпане, а разходките на свеж въздух дават сила и ясна мисъл. Слънцето и здравословното хранене също влияят директно върху настроението. „Но най-важното е как се отнасяме към хората около нас – добротата и прошката създават вътрешен баланс, който ни позволява да останем спокойни, дори когато светът навън е несигурен”, категоричен е Торсунов.

По отношение на връзката между съзнанието и тялото, специалистът отбелязва, че много хора не осъзнават колко силно психиката влияе на физическото състояние. Стресът и тревожността буквално източват енергията и отслабват имунитета. Въпреки че психиката не причинява абсолютно всички болести, тя играе огромна роля във възстановяването и здравето.

За справяне със стреса в ежедневието, Олег Торсунов препоръчва четири ефективни практики. Първата от тях е плуване два пъти седмично, което помага за отпускане на мускулите и създава чувство за лекота. Второто ключово действие са статичните упражнения за около час, при които тялото е спокойно, а вниманието е насочено към дишането. На трето място той поставя дългите разходки на свеж въздух, които подреждат мислите. Четвъртата стъпка включва кратки периоди на пост или консумация на сокове от зелени листа, за да се изчисти организмът. Комбинацията от тези навици възстановява енергията, укрепва волята и помага за един по-хармоничен живот.

Всички, които искат да чуят повече и да се запознаят отблизо с подхода на Олег Торсунов, ще могат да го направят на неговия семинар в София следващата седмица.

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