Министерството на здравеопазването отпуска 240 нови стипендии за специалности с установен дефицит, каквито са медицинските сестри и акушерките. Достатъчно ли е това за справяне с критичната ситуация?

Проблемите не само, че не са решени, а и се задълбочават, каза Христо Иванов, главен секретар на УС на Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите, в предаването „Социална мрежа”.

МЗ отпуска 240 нови стипендии за млади лекари и сестри в дефицитни направления

„Лекарските асистенти и фелдшерите, които са гръбнакът на спешната медицинска помощ в страната, все още остават крайно недооценени за абсолютно отговорният и тежък труд, който полагат във всяко едно 12-часово дежурство. Заплатите са меко казано смешни за този труд, който се полага. Един лекарски асистент в спешна помощ, който обслужва изключително голям район от населени места, в 90% от случаите е абсолютно сам с шофьора на линейката, обслужва повиквания от всякакво естество – от бебе до баба, а държавата над 25 години се отблагодарява с един ваучер за изхранване на стойност 1,02 евро”, заяви Иванов. Той допълни, че им се полага и едно пакетче тонизираща напитка за нощната смяна.

Единствено любовта към професията мотивира тези специалисти да продължат да си вършат работата, каза Христо Иванов. „И надеждата, че все някога ще има добра промяна за българското здравеопазване, защото, ако нещата не вървят, кадровата криза ще се задълбочава и българското население няма да бъде обгрижено”, посочи той. Трябват спешни промени, които да се случат сега, категоричен бе Иванов.

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Редактор: Цвета Лазаркова