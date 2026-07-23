„Всяка криза е възможност. Всяка затворена врата отваря нова“. Тези максими намират все по-голямо потвърждение в автомобилния сектор, където традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене се изправят пред все по-силната конкуренция на електрическите модели. На фона на нестабилността на енергийните пазари, поскъпването на горивата и ускореното развитие на технологиите, продажбите на електрически автомобили в Европа продължават да растат с впечатляващи темпове. Какво означава това за бъдещето на транспорта, за автомобилната индустрия и за потребителите в Европа и България?

„Причините за този ръст са комбинация от много фактори. Разбира се, цената на петрола и поскъпването на горивата са един от големите двигатели на промяната, но това вероятно е само краткосрочен фактор. Има много други причини - цените на електрическите автомобили постепенно намаляват, докато тези на автомобилите с двигатели с вътрешно горене често се увеличават. На пазара вече има множество предложения за електрически коли в диапазона между 20 и 30 хиляди евро“. Това коментира в „Твоят ден” по NOVA NEWS Александър Костадинов, който е представител на компания за внос на автомобили.

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Според него качеството на батериите, увеличаването на пробега, по-бързото зареждане и разрастването на зарядната инфраструктура също играят ключова роля. „Не на последно място са усилията на много европейски държави да стимулират покупката на електрифицирани автомобили. Всичко това води до тези резултати“, допълни той.

Когато се сравняват автомобилите с двигател с вътрешно горене и електромобилите, важен фактор е не само първоначалната цена, а общата стойност на притежание - покупка, енергия, поддръжка, ремонти и застраховки. „Електрическият автомобил може все още да бъде малко по-скъп при покупката, но когато се включат разходите за експлоатация, картината се променя. В много случаи след една-две години електромобилът излиза по-изгоден“, обясни Костадинов.

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Една от основните разлики е свързана с поддръжката. Докато традиционният двигател има хиляди движещи се компоненти, електрическите автомобили са значително по-прости механично.

Румен Дунев въпреки дългогодишната си връзка с автомобилите с бензинови двигатели също е собственик на електромобил. „Аз цял живот съм се състезавал с бензинови автомобили, но мога да потвърдя всичко казано за разходите за поддръжка, ремонтите и надеждността на електрическите коли. Смятам, че това е бъдещето на автомобилостроенето“, заяви автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност.

Според двамата експерти България има сериозна нужда от политика, която да насърчава обновяването на автомобилния парк. „Не става дума само за директни субсидии. Могат да се използват различни мерки, които да стимулират по-чисти и по-нови автомобили. При положение че средната възраст на автомобилите у нас е над 20 години, нуждата от такава политика е очевидна“, казва Александър Костадинов.

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Румен Дунев също смята, че държавата трябва да създаде условия хората да могат по-лесно да направят прехода към по-модерни автомобили. „След няколко години всеки собственик ще може да направи равносметка и да види, че първоначалната инвестиция се компенсира от по-ниските разходи за гориво и ремонти“, посочва той.

Една от новите тенденции е свързана и с възстановяването на употребявани електромобили. Все повече собственици търсят начини да ремонтират и използват по-стари електрически модели, вместо да ги заменят.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова