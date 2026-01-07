Какви автомобили предпочитат българите? Страната ни отбеляза рекордна продажба на нови коли през 2025 г. По данни на Асоциацията на автомобилните производители през последните 12 месеца у нас са продадени близо 50 хиляди леки коли, което е най-високата стойност, постигана в последните 35 години. Въпреки това от браншовата организация припомнят, че автопаркът у нас остава сред най-старите и амортизирани в Европа, което води до замърсяване и високи нива на смъртност при катастрофи.

Според Александър Костадинов от Асоциацията на автомобилните производители ръстът се дължи на това, че хората имат по-голям разполагаем доход и могат да си позволят различен тип покупки. По думите му все повече българи осъзнават, че покупката на нов автомобил е по-добра средносрочна инвестиция в сравнение с употребяван.

Той подчерта, че новите автомобили са по-икономични, по-безопасни и по-устойчиви. „Те харчат далеч по-малко и имат много повече системи за активна и пасивна безопасност“, допълни той в ефира на NOVA NEWS.

Тенденцията е и към по-големи автомобили, отколкото преди няколко години. Наблюдава се и постепенно нарастване на интереса към хибридните. „За момента повече са меките хибриди, отколкото фулхибридите или плъгин хибридите, но тенденцията върви в тази посока“, каза още той.

