Страната ни отбеляза рекордна продажба на нови коли през 2025 г.
Според Александър Костадинов от Асоциацията на автомобилните производители ръстът се дължи на това, че хората имат по-голям разполагаем доход и могат да си позволят различен тип покупки. По думите му все повече българи осъзнават, че покупката на нов автомобил е по-добра средносрочна инвестиция в сравнение с употребяван.
Рекорден брой нови коли са продадени у нас през 2025 г.
Той подчерта, че новите автомобили са по-икономични, по-безопасни и по-устойчиви. „Те харчат далеч по-малко и имат много повече системи за активна и пасивна безопасност“, допълни той в ефира на NOVA NEWS.
Тенденцията е и към по-големи автомобили, отколкото преди няколко години. Наблюдава се и постепенно нарастване на интереса към хибридните. „За момента повече са меките хибриди, отколкото фулхибридите или плъгин хибридите, но тенденцията върви в тази посока“, каза още той.Редактор: Габриела Павлова
