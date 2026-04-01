Поскъпването на горивата кара все повече българи да търсят по-евтини начини за придвижване, а една от най-предпочитаните алтернативи се оказват електромобилите. Данните показват, че интересът към колите на ток у нас расте, макар те все още да са под 1% от целия автопарк.

Според данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите през последната година в България е отчетен над 60% ръст на регистрираните електромобили. От Индустриален клъстер „Електромобили“ обясняват, че все повече хора се ориентират към този тип превозни средства заради очакванията за още по-високи цени на петрола.

„Българинът в момента опипва почвата с оглед на предстоящите високи цени на петрола. Обслужването на електромобил е в пъти по-евтино, отколкото на автомобил с двигател с вътрешно горене. Няма масла, филтри, кабели, ремъци и вериги“, коментира Илия Левков от Индустриален клъстер „Електромобили“.

Актьорът Александър Сано е сред хората, които вече са направили избора си. Той кара електромобил от повече от седем години и казва, че не би се върнал към бензинов или дизелов автомобил.

„Около месец си правих проучване и така се стигна до първия електромобил. Без да преувеличавам, на петата минута разбрах, че това ще е дългосрочна връзка. Оттогава не сме имали нито един автомобил с двигател с вътрешно горене“, разказва Сано.

По думите му придвижването с ток е над три пъти по-евтино в сравнение с бензина и дизела, особено ако автомобилът може да се зарежда вкъщи на нощна тарифа. „Дори да зареждаш на платени станции, пак сметката е в полза на тока“, казва той.

Сано отбелязва и значителното развитие на зарядната инфраструктура у нас. Ако преди седем години е трябвало внимателно да планира всяко пътуване, днес това вече не е необходимо.

„Тогава си правех план къде да спра, за да заредя. Сега това го няма“, допълва актьорът.

Въпреки растящия интерес, електромобилите все още остават недостъпни за голяма част от българите. Причината е високата им цена, особено на новите модели.

„Българите обикновено купуват автомобили втора употреба на между 5 и 10 години и с по-малък бюджет, а новите електромобили са доста по-скъпи“, посочва пътният експерт Красимир Пъргов.

Според него кризата с петрола вече променя поведението на хората, но за реален ефект са нужни и допълнителни мерки. Сред тях са по-строг контрол върху замърсяващите автомобили и реално въвеждане на нискоемисионни зони в градовете.

„Виждаме колко много автобуси, туристически превозни средства и големи камиони има в центровете на градовете. Общините трябва много по-сериозно да се замислят за нискоемисионните зони“, смята Пъргов.

Международната агенция за енергията също препоръчва по-често използване на обществен транспорт, за да се намали потреблението на петрол по време на кризата.

Според Илия Левков войната в Близкия изток е показала още веднъж, че петролът може да бъде използван като политически инструмент. „Високата цена на петрола със сигурност ще ускори продажбите и използването на електромобили“, прогнозира той.

Освен по-изгодни, колите на ток се смятат и за по-екологичен избор. Левков посочва, че в България вече има и първи електрически камиони. „Ако продължаваме да се возим на пушещите автомобили, това ще бъде престъпление спрямо нашите деца“, предупреждава той.

За Александър Сано изборът е окончателен. „За моето семейство няма съмнение каква ще е следващата ни кола. При електромобила единственото, за което мислиш, е да заредиш батерията“, казва актьорът.

Друга все по-популярна алтернатива за придвижване остава велосипедът - без разходи за гориво и особено подходящ за предстоящите топли месеци.