Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура - тази по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти са подали заявления за този изпит. Репортерът на NOVA Алис Дамянова изтегли Вариант 2.

И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език - над 13 000 младежи. Следват география с 1 810 заявления, биология - 1 722, математика - 1 523, предприемачество - 1 373 и философия - 1 186.

Най-слабо предпочитаните предмети за матура са физика и астрономия, за които са подадени едва 44 заявления. Следват италиански език със 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159 и химия и опазване на околната среда - 165.

Матурата по БЕЛ - написана от изкуствен интелект?

В 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, вместо втора матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а други 13 000 ще се явят на изпит, включващ теория и практика.

Началото на всички изпити днес е в 8:30 часа. Директорът на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН Евгения Костадинова пожела успех на зрелостниците. „Убедена съм, че са се подготвили добре и са избрали предмета, в който се чувстват най-уверени и най-силни. Нека покажат това, което могат“, каза Костадинова.

Тема №6 за държавния изпит по професионална квалификация беше изтеглена в Министерството на образованието и науката.

„Изпитът започна нормално, всички зрелостници се явиха навреме. През последните години английският е като втори език, учениците го избират за матура, но понякога са твърде уверени и това им изиграва лоша шега. Мислят си, че изпитът ще мине много лесно, но резултатите после сочат друго”, каза директорът на на 51 СУ "Елисавета Багряна" Веселин Стефанов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той не коментира твърденията, че един от въпросите от матурата по БЕЛ вероятно е бил написан с изкуствен интелект, но пък призна че той самият използва новите технологии, за да създава по-интересни задачи за учениците.

От МОН категорично заявиха, че в нито един от вариантите не е използван подобен инструмент при създаването на задачите.

Междувременно стана ясно, че на първия държавен зрелостен изпит са анулирани общо 31 работи.