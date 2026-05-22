Министърът на правосъдието Николай Найденов призова Борислав Сарафов да подаде оставка. Повод за позицията му стана решението на Прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Паралелно с това ще бъдат предложени промени в Закона за съдебната власт, с които да директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главния прокурор.

Съдебната реформа на фокус – какви са предложенията и ще бъдат ли ефективни

Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева.