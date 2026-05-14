Законопроектът на „Прогресивна България” за съдебна реформа ограничава компетентността на състава на ВСС, така че да не може да се занимава с кариерните въпроси на магистратурата. Ограничава се компетентността да приема промени по правилника за организация и дейност и други подзаконови актове. В същото време, от друга страна, се развързват ръцете на Висшия съдебен съвет. Това каза д-р Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика , в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че се предвижда възможност за гласуване с хартиена бюлетина на изборите за професионалната квота на членовете на ВСС. Според него това е добро решение, но смята, че на хартия трябва да гласуват само съдиите и прокурорите в София. В проекта на „Прогресивна България” е заложено хартиеното гласуване да става в окръжните съдилища, което не е добра опция, допълни още Брегов.

Съдия Дишева: Предложените нови правила за избор на членове на ВСС са разумни

Бившият министър на правосъдието Антон Станков каза, че добра идея в законопроектите е обсъждането на въпроса дали ВСС да остане като постоянно действащ орган, или да се върнем към сесийния принцип. Той изрази съгласие с тезата на Брегов за начина на гласуване. Станков акцентира и на друг момент от реформите – възможността на министъра на правосъдието да атакува всички актове на ВСС пред съда и това да спира изпълнението им. Той каза, че се въвеждат следните правила – министърът на правосъдието има правен интерес да обжалва актовете и неговото обжалване спира изпълнението на актовете на ВСС. „Т.е. виждаме засилена функция на изпълнителната власт спрямо съдебната. Тук трябва много внимателно да се мисли”, допълни той.

По повод правомощията на министъра на правосъдието да атакува актове на ВСС Брегов смята, че добра мярка, но Конституцията не делегира на министъра такова правомощие.

Станков каза, че трябва да се въведе дефиниция за обоснована необходимост или да се определят няколко хипотези, в които правосъдният министър може да има такива правомощия.

Друга тема, която беше засегната в разговора, е решението на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова, но не и срещу Борислав Сарафов. Брегов каза, че този отказ на Колегията може би трябва да се атакува.

Станков каза, че ключов въпрос е дали ВСС трябва да продължи да съществува в този си вид и прокуратурата да продължи да бъде част от съдебната власт. „Кадровата политика в съда не трябва ли да се върне в самите съдилищата?”, запита той.

Брегов също смята, че моделът на ВСС трябва да бъде преосмислен.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова