"Прогресивна България“ предложи пленумът на ВСС да избира временния главен прокурор и председателя на ВАС. Досега това ставаше чрез Прокурорската и Съдийската колегия към ВСС. Друго предложение е за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на ВАС и ВКС или техни заместници. Според съдия Атанаска Дишева, съдия и член на Съдийската колегия към ВСС, второто предложение има за цел да лиши от възможност посочените лица да продължат да упражняват влияние върху съдебната власт и работата на ВСС.

В ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS магистратът каза, че решението за 7-годишен срок е разумно. Тя допълни, че и сега има ограничения за втори мандат на членове на Инспектората на ВСС, както и на други длъжности.

На първо четене: Депутатите от правната комисия в НС подкрепиха и трите законопроекта за изменения в Закона за съдебната власт

По повод идеята за обществена квота в рамките на парламентарната съдията каза, че за това се говори от много време. „Всички юридически среди подкрепят тази идея. Тук проблемът е, че НС не може да бъде задължено да избере тези членове. Но стъпката, която може да бъде направена със законов текст, е да се даде възможност за номинации, а НС да бъде длъжно да ги обсъди, не да ги избере”, смята Дишева. "Това е добра мярка против капсулирането на ВСС само в рамките на действащи магистрати", допълни още тя. И подчерта, че това решение е добра стъпка към отваряне на ВСС към други съсловия.

„В проекта на „Прогресивна България” липсват достатъчно изменения, които да гарантират прозрачността на вота и достатъчно ясни критерии за качествата на членовете, които ще бъдат избрани от парламентарната квота”, посочи съдията. Тя обясни следното: „Дефицитът, който през годините се установи по процедурата по избор, в липсата на публична информация за качествата на кандидатите, избрани от парламента, не се отстранява със сега предложените изменения. С публичността и прозрачността може да се отстрани проблема да се не прием партийна, а парламентарна квота. Трябва да бъде осигурена възможност за събиране на достатъчно информация за кандидатите за продължителен период от време. Такъв има и сега, ако обаче се използва в пълнота. Трябва тези кандидати да бъдат изслушвани не само пред Правна комисия, а и пред парламента”. Тя обаче посочи, че не вижда такава промяна.

По отношение на гласуването Дишева коментира: „В т.нар. електронна система за гласуване, която в момента съществува, има установени дефицити. Тя беше създадена и приета много набързо. Липсва технологично време за изработване на нова система”.

Според нея другото, което е предвидено в проекта за реформа в съдебната система и в което тя вижда проблем, е отнасянето на избирателните секции в окръжните съдилища. „Така се създава диспропорция относно броя на гласоподаватели в съответните избирателни секции. Затова смятам, че е по-разумно избирателните секции да бъдат по райони на апелативни съдилища. Така ще има възможност за обективно осигуряване на наблюдение на изборния процес”, каза още Дишева.

По отношение на машините Дишева коментира, че те могат да бъдат използвани за провеждането на този вот, защото така може да се изключи възможност за манипулация.

Дишева коментира още професионалната квота. „През годините публично се изнасяха данни, че има процес по договорки по райони с организиране на вота на съдии. Когато членовете от тази квота се избираха на т.нар. делегатски събрания, това беше очевидно. За да се преодолее този процес, беше въведено правилото на всеобщо гласуване – право на вот на всеки действащ магистрат. Една от опасностите е отнасянето на изборите по места в районите на окръжните съдилища, защото там би имало възможност за контрол на вота. Има предложения с окрупняване на изборните секции по апелативни райони”, обясни тя. Според нея на пет години трябва да бъдат провеждани такива избори и допълни, че трябва да има осигурено наблюдение на секциите.

