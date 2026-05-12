Депутатите от временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите законопроекта за изменения в Закона за съдебната власт, свързани със съдебната реформа.

Вносители на законопроектите са „Продължаваме промяната”, „Демократична България” и „Прогресивна България”. Против законопроектите на ПП и ДБ гласуваха само двама от ДПС. Законопроектът на „Прогресивна България” получи подкрепа от 23 депутати.

Проектът за изменение на Закона за съдебната власт на „Прогресивна България“ беше публикуван на сайта на парламента в понеделник. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекъл мандат.

Пред NOVA представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев прогнозира, че така съдебната система ще се превърне в система от изпълняващи функциите, тъй като съвсем скоро изтичат мандатите на 26 от 28-те окръжни съдии у нас.