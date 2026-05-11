Без кадрови решения в съдебната система до избора на нов Висш съдебен съвет. Това е записано в предложенията за промени в Закона за съдебната власт, публикувани на сайта на парламента.

Очаквано, в законопроекта е заложено приемането на нови правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Високите професионални и нравствени качества на кандидатите ще се преценяват на базата на принципите за прозрачност, обективна преценка и равнопоставеност.

Кабинетът внася законопроекти за цените и съдебната власт

В преходните и заключителни разпоредби от „Прогресивна България“ залагат на задължението на ВСС да организира изборите от професионалната квота в рамките на едва един месец след влизането в сила на закона. Друга съществена новост е, че вотът на магистратите ще бъде само на хартия.

С изцяло нова алинея се предлага до избора на нов ВСС настоящият кадрови орган да отложи назначаването на административни ръководители в системата. Това ще бъде възможно само по изключение и при доказана необходимост, за да се гарантира нормалното функциониране на системата.

Според представляващия ВСС Боян Магдалинчев обаче, подобна промяна крие рискове.

„Неизбежно ще станат изпълняващи функциите. Това, за което толкова се протестира и толкова се отрича. Защото и.ф.-то е временно. Временно, кратко. Това, което се случи с главния прокурор е частен случай, но ако тук няколко случая бяха такива, сега ще го направим правило“, коментира той.