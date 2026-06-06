Българо-американската полицейска асоциация съобщи добри новини за простреляния български полицай в САЩ. Според информация, получена от семейството на сержант Християн Иванов, относно неговото здравословно състояние, той вече е стабилен.

По последни данни животът на Иванов е извън опасност. Той се възстановява спокойно и вече е в състояние да говори, което е значителна и окуражаваща стъпка в процеса на неговото възстановяване.

Семейството му изразява дълбока и искрена благодарност към всички, които са оказали подкрепа в този труден момент, както в българската общност в САЩ, така и в България:

„Наистина нямаме думи, с които да изразим колко безкрайно сме благодарни на всички българи тук и в България за оказаната подкрепа. Неописуемо е!“

Сержант Християн Иванов, който е родом от Монтана, служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 г., а през 2023 г. е повишен в сержант. Той е баща на три деца.

Припомняме, че по време на полицейска операция по изпълнение на съдебна заповед за обиск в Атлантик Сити на 2 юни двама служители на реда бяха простреляни, като инцидентът доведе до сериозни наранявания за сержант Иванов. Другият служител е с по-леки травми.

По-рано кметът на града и представители на местните власти изразиха съпричастност към пострадалите и техните семейства, подчертавайки високия риск на професията на служителите на реда.

В подкрепа на сержант Иванов и неговото семейство е организирана и дарителска кампания, чрез която се набират средства за медицински разходи, пътувания и ежедневни нужди по време на възстановяването.

Редактор: Цветина Петкова