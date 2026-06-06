„Два пъти исках да се откажа от участие в „Евровизия“, а след това спечелих конкурса“, сподели певицата DARA в интервю за „Би Би Си“ и предаването „Нюзбийт“.

Изпълнителката разказа, че е обмисляла да се оттегли от надпреварата, за да съхрани психическото си здраве. След като била обявена за представител на България в „Евровизия“, тя изпитала панически страх, особено на фона на наскоро поставената ѝ диагноза Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.

„Така реагира тялото ми. В продължение на три часа се опитвах да се успокоя“, казва 27-годишната певица.

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

През май DARA спечели „Евровизия“ с рекордна преднина, въпреки че първоначално не беше сред фаворитите на букмейкърите, отбелязва британската медия.

Според „Би Би Си“ изпълнението на песента Bangaranga е впечатлило както с прецизната си сценична реализация, така и със своята ексцентричност и запомняща се мелодия, превърнала се в една от най-обсъжданите в историята на конкурса.

I wanted to quit Eurovision twice - then won it, says Bangaranga singer Dara https://t.co/GbNlsbsIXv — BBC News (UK) (@BBCNews) June 6, 2026

„Първия път казах „не“, защото в договора имаше неща, с които не бях съгласна“, разказва DARA. По думите ѝ трудностите започнали, когато била обявена за първия български представител на конкурса от 2022 година насам.

„Веднага усетих, че съм направила нещо лошо, че не съм достойна. Не исках да рискувам психическото си здраве до степен, от която да не мога да се възстановя“, споделя тя.

„Би Би Си“ отбелязва, че „Евровизия“ е изключително натоварващо преживяване за участниците. Освен че трябва да се справят с огромната аудитория и интензивната програма, изпълнителите се движат и в среда, която през последните години става все по-политизирана.

В тази връзка британската медия припомня думите на певеца Olly Alexander, който след участието си през 2024 г. дава кратък, но красноречив съвет към бъдещите конкуренти: „Намерете си наистина добър терапевт“.

DARA признава, че именно професионалната помощ след поставянето на диагнозата я е подготвила за предизвикателството.

„Работя с терапевт и тя ми помогна с това как да се чувствам на място, пълно с хора“, разказва певицата. По думите ѝ дихателните упражнения, рисуването, воденето на дневник и медитацията са ѝ помогнали да остане емоционално балансирана.

„Евровизия“ е толкова голямо събитие - може би най-голямото, което един артист може да направи. Но никога не съм се чувствала по-спокойна и по-сигурна на сцена“, казва тя.

„Би Би Си“ определя победата ѝ във Виена като една от най-категоричните в историята на конкурса. А докато точките пристигали от цяла Европа, DARA запазила спокойствие.

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„Отворих сърцето си и просто продължавах да повтарям: „Благодаря ти, Господи, че ме постави на тази сцена и за тези хора около мен“, спомня си тя.

Малко след края на конкурса Българската национална телевизия потвърди, че София ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ през 2027 г.

При завръщането си в столицата DARA беше посрещната от множество свои почитатели. Очаква се тя да има ключова роля в подготовката на конкурса догодина. Въпреки постигнатия успех обаче певицата признава, че най-важните ѝ цели са извън сцената.

„Искам да имам деца някой ден. Искам да бъда здрава, а това е много по-важно от успеха в кариерата ми. Да бъда успешна като човешко същество е доста напред в списъка ми“, казва DARA.

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Редактор: Цветина Петкова