Исторически триумф за България! Страната ни спечели за пръв път на финала на песенния конкурс "Евровизия". Това се случи навръх 70-ото юбилейно издание на състезанието с песента на DARA "Бангаранга".

Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии на журитата и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки.

СНИМКИ ОТ ГРАНДИОЗНИЯ ФИНАЛ

Така България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296.

Трофеят на DARA беше връчен от миналогодишния победител JJ. "Знаех, че ще спечелиш! Обичам те!", каза артистът на българката, докато тя вдигаше статуетката с възгласи "Боже мой!"

DARA взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“ (ВИДЕО)

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.

След силното представяне на сцената и растящата подкрепа от фенове в цяла Европа, надеждите бяха насочени към запомнящо се участие, което може да донесе на България място сред големите победители.

"Не мога да повярвам какво се случва! Благодаря за оценката на журито! Наистина положихме огромни усилия! "Бангаранга" е чувство за сила, да пребориш със специална енергия страха. Когато си в хармония с природата и света, тогава можеш да постигнеш всичко", каза Дара. Според прогнозите тя беше посочена като трета в подреждането на конкурса.

Владимира Илиева, която беше определена за говорител на българското жури, обяви, че нашата страна дава 12 точки на Малта.

Възходът на песните претенденти за победа, които България изпраща, започва през 2007 година с участието на Елица Тодорова и Стоян Янкулов - Стунджи. Те класират страна ни на 5-то място с песента „Вода“.

През 2016-та година - Поли Генова достига до 4-то място с песента „If Love Was a Crime“.

А през 2017-та година с песента „Beautiful Mess“ Кристиан Костов класира България на престижното 2-ро място.

След силното представяне във втория полуфинал тази година, България се обедини в подкрепата си за DARA. Тя излезе под номер 12 на сцената с песента „Бангаранга“.

Редактор: Цветина Петкова