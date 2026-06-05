Тазгодишният песенен конкурс „Евровизия“ е бил гледан от 131 милиона зрители, според организаторите. Това е с 35 милиона по-малко в сравнение с предходната година, след като пет държави бойкотираха надпреварата заради участието на Израел.

Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха от тазгодишното издание, като последните три държави отказаха дори да излъчат конкурса.

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„Евровизия“ 2026 се проведе във Виена, като големият финал се състоя на 16 май. България спечели конкурса за първи път в историята благодарение на DARA и нейното динамично парче „Бангаранга“, което триумфира в 70-ото издание на най-голямото музикално събитие, излъчвано на живо по телевизията. Израел завърши на второ място.

Конкурсът, създаден през 1956 г., се организира от Европейски съюз за радио и телевизия (EBU) – най-големият световен алианс на обществените медии.

"Макар част от статистиката естествено да е по-ниска заради отсъствието на петте наши членове, които избраха да не участват тази година, оставаме ангажирани да направим всичко възможно, за да намерим път към завръщането им през 2027 г.“, заяви Мартин Грийн.

Най-висок дял на телевизионната аудитория е отчетен във Финландия (93%), Швеция (86%), Норвегия (83%) и Дания (79%). Съдържанието, свързано с конкурса, е генерирало над един милиард гледания в Инстаграм през тази година.

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Зрители от 148 държави и територии са участвали в гласуването за своите фаворити. Извън 35-те участващи страни най-много гласове са дошли от Съединени щати, Нидерландия, Канада, Испания, Ирландия, Словакия и Турция.

За концертите в залата "Винер Щатхале" са били продадени около 100 000 билета на фенове от 75 държави. След победата на DARA, следващото издание на „Евровизия“ ще се проведе в България.

Редактор: Цвета Лазаркова