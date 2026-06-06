България е на кръстопът на миграционната вълна през последните 10 години, а страната ни като граница на Европа е поставена пред огромни усилия да се справи с миграционния натиск. Въпреки пиковете през 2015-2016 г. и пика през 2021-2022 г. натискът продължава и сега, макар и значително по-слаб. За живот до границата и среща с мигрантите от първо лице, разказват кореспондентите на NOVA.

Да срещнеш мигрант, двама или над двайсет мигранти в гората на Странджа или край оградата на дома си, не е изненада за повече от жителите на пограничните странджански села. Семейството на Кичка Велкова живее в село Индже Войвода и има пчелин с кошери в гората. Виждала е нелегално преминалите границата у нас десетки пъти.

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За Кичка и жителите на българските села е ясно – това са арабски граждани влезли у нас нелегално, но хора водени от водач който има за цел да ги заведе някъде в Европа. Хора, които обикновено не са агресивни, бегълци, които са гладни, жадни и уморени от километри път пеша.



"Те знаят посоката точно, имат ориентация. Знаят точно от къде да минат, къде да пресекат шосето, къде да пресекат реката. Защото всички реки водят към морето", казва жената.



Потокът на мигранти не е секнал, но е значително намалял отчитат хората.



Атанас Димитров, кмет на село Индже Войвода, разказва: "Имаше много бежанци, които минаваха през Индже Войвода и през Странджа, но в момента от осем до 10 месеца групите намаляха".



А боклукът в Странджа след мигрантсикет групи се оказва проблем през последните години за всички населени места. Раници, обувки, палатки, остатъци от консерви. Димитров разказва още, че е откривал лагери, при това немалко.



Последните три години обаче бележат промяна в трафикирането на мигранти. Те вече не вървят пеш както предходни години, а сред тях жените и децата са все по-малко. Трафикантите на мъже предимно от Афганистан, Сирия, Ирак и Мароко отдавна използват автомобили и шофьори ангажирани за определена сума. Иван Колев е журналист в Бургас, който е свидетел на еволюцията в каналджийските схеми, станали достояние на медиите, след като са разкрити от българските униформени.



"Каналджиите станаха доста все по-изобретателни, доста по-конспиративно действат и диверсифицират начините си за превоз на мигранти. Като журналист съм се сблъсквал с десетки случаи, писал съм за случаи, в които пректарват мигранти в катафалка, в линейка, облечени като медицински специалисти. Всякакъв тип има. Като структура в йерархията това, което имам като наблюдения за каналджийската мрежа, е че основно тя се движи от чужденци", разказва Колев.

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Ясно е, че трафикантите печелят, а сред разследваните участници има и уличени служители на гранична полиция и други институции. Сред задържаните трафиканти на мигранти през последните години са лица от над 15 държави. Колев казва, че е получавал данни, че мигранти са плащали между 600 и 1000 евро за превод през българска граница. "Знам че така целия пакет е между 5 и 6 хиляди евро", допълва журналистът.



Задържаните автомобили за трафик често са наети от рентакар, откраднати от чужбина и гниещи с години у нас или дори без документи и изоставени в гората, превърнати в купчина ръждив отпадък, който ще остане на терен с години. А шофьорите превозващи мигранти, често в опита си да избегнат среща с униформените, десетки пъти предизвикват сериозни щети у нас, водещи и до жертви.



"Те така са обучавани и вербувани. Когато видят полиция, когато полиция ги спре да карат колкото могат бързо и да бягат. Това бе причината за няколко тежки катастрофи в Бургас. За съжаление, преди няколко години имаше смъртен случай с двама полицаи, които загинаха при опит да изпълнят служебните си задължения", разказва журналистът.



Само преди дни каналджия прелетя над подлез и падна от височина като за късмет по това време на място е нямало пешеходци. В друг случай по-рано кола, пълна с мигранти, падна в езеро Вая. Случаите на намерено тяло в гората на починал мигрант, изоставен от своите, също се оказва проблем у нас. Защото бургаската морга се оказва с недостатъчен капацитет, а телата с неустановена самоличност и неосбоводени от държавното обвинение заради разследването стоят с години.

По-изобретателни са и самите мигранти, които са предимно млади мъже на възраст между 17 и 30 години и които не желаят да останат в България. Всички те са без документи и без опит да подадат в някое посолство заявление за търсене на убежище по легален път.



"Имало е случай преди години, в които гранични полицаи са ми разказвали, че в цял автобус всички заявяват, че са родени на 1 януари 2002 година. Така изглежда, че не са навършили 18 години", казва журналистът.



А задачата на гранична полиция в Бургас е натоварена, защото отговаря за сухопътна, въздушна и морска граница. В битката срещу нелегалната миграция страната ни разчита на Европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс", чиито служители от години са командировани у нас.



Репортер: Елена Танева

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Редактор: Цветина Петрова