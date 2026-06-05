Регионалната дирекция по горите е издала над 20 акта за незаконна сеч в местността "Баба Алино". Те са издадени след проверки на място от служители на дирекцията в периода 2023 - 2025 г.

Общата стойност на наложените санкции за нерегламентирана сеч възлиза на 15 хиляди лева. Актовете са издавани на служители, работещи по строежа на комплекс "Форест Клуб Варна", станал известен като "градът фантом".

Земеделският министър призова кмета на Варна да събори незаконното селище в Баба Алино

Горски инспектори и полицаи от 5 РУ към ОДМВР - Варна проведоха акция на място и в понеделник. По информация на NOVA става дума за проверка, назначена от Прокуратурата, във връзка с образувано досъдебно производство за незаконната сеч в района.