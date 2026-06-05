Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че отстранява бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин като областен председател на партията в града. Това става ясно от позиция, изпратена до медиите.

"Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация", казват в позицията.

Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г.

"Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да ни информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус. На тази база ЦОБ на ДПС ще вземе окончателното решение, относно председателството на областния съвет на ДПС-Варна", пишат още от партията.

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Редактор: Никола Тунев