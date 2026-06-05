-
Спортни новини (05.06.2026 - лятна късна)
-
Предстои „София прайд”, а организаторите му го определят като най-голямото ежегодно събитие за човешки права в България
-
"Предизвиквам те": Уроци по родолюбие
-
Щерьо Ножаров: 80% от мерките по ПВУ са в препоръките на ЕК
-
Протестиращи излязоха в подкрепа на близките на загиналите на Петрохан и край Околчица
-
Илко Семерджиев: Никой не може да спре "Прогресивна България" ако решат да правят реформи
Д-р Фани Гудева е обвинена в извършване на фиктивни процедури на 4 хиляди пациенти
Една от лекарките, сочена за организатор на схемата за източване на половин милион евро от здравната каса, остава в ареста. Това реши окръжният съд в Пловдив.
Лекарите, задържани за източване на НЗОК, излизат на свобода срещу парични гаранции
Д-р Фани Гудева, обвинена в извършване на фиктивни процедури на 4 хиляди пациенти и изпращането им без нужда в санаториуми, призна пред съда, че е извършила престъпление. Но отрече размера на нарушенията, за който твърди обвинението. В ареста остава и нейният съпруг и нейните родителите.
Семейна схема за източване на НЗОК в Пловдив: Близо 4000 засегнати пациенти, над 3000 направления, в основата на измамата са две сестриРедактор: Цветина Петрова
Последвайте ни