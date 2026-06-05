Една от лекарките, сочена за организатор на схемата за източване на половин милион евро от здравната каса, остава в ареста. Това реши окръжният съд в Пловдив.

Лекарите, задържани за източване на НЗОК, излизат на свобода срещу парични гаранции

Д-р Фани Гудева, обвинена в извършване на фиктивни процедури на 4 хиляди пациенти и изпращането им без нужда в санаториуми, призна пред съда, че е извършила престъпление. Но отрече размера на нарушенията, за който твърди обвинението. В ареста остава и нейният съпруг и нейните родителите.

Семейна схема за източване на НЗОК в Пловдив: Близо 4000 засегнати пациенти, над 3000 направления, в основата на измамата са две сестри

Редактор: Цветина Петрова