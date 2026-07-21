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Плутархос Маридакис обясни, че правилата са ясни, те са валидни и за целия Европейски съюз
В разгара на летния сезон гръцките власти засилват контрола по плажовете и отново предупреждават както туристите, така и местните жители да спазват правилата. Целта е да се осигури безопасността и да се предотвратят инциденти ,но и да се съхрани крайбрежната природа.
Сред най-често установяваните нарушения са неправилното ползване на SUP дъски, играта с плажни ракети извън разрешените места, силна музика, дивото къмпингуване, както и замърсяването на плажната ивица и морето.
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Гръцкият икономист Плутархос Маридакис каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS, че тези правила не са нови, те са ясни и не са валидни само в Гърция, е и в целия Европейски съюз.
SUP дъските не може да се използват от повече от един човек, трябва да се използват спасителни жилетки. Има определени места, на които хората могат да играят разлинчни игри с топка, например, и да слушат музика. В останалите зони за плажуващи не се препоръчва, обясни икономистът.
Марикакис обясни, че има и глоби за съответните нарушения.
Той предупреди, че правилата за движение в южната ни съседка са много ясни и строги. Икономистът подчерта, че е забранено шофьорът да кара автомобила с обувки, които не са подходящи, за да може да реагира при нужда. Той посочи, че няма забрана да се пие например вода или кафе при шофиране, но трябва да се внимава. Няма забрана и багажът да бъде само в багажника, а не в купето. Но багажът не трябва да намалява видимостта на задното стъкло.
Икономистът каза, че глобите са високи, но рядко се прибягва до тях и то в такива размери. Също така подчерта, че правилата се затягат, като това е нормално за летния сезон.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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