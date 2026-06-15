Гърция остава една от най-предпочитаните дестинации за българските туристи, които пътуват с кемпери, каравани и палатки. През последната година обаче южната ни съседка въведе сериозни ограничения за т.нар. диво къмпингуване, а част от правилата предизвикаха остри реакции както сред местния туристически сектор, така и сред международната къмпинг общност.

След няколко промени и официални разяснения, към средата на юни 2026 г. вече е ясно какво е разрешено и какво може да доведе до солени санкции.

Държавата и къмпингуването: Какви са правилата, предложени от властта, и защо те провокираха разнопосочни реакции

Според действащото гръцко законодателство разполагането на палатки, каравани или кемпери извън официално лицензирани къмпинги е забранено. Ограничението важи за плажове, горски територии, природни резервати, археологически обекти, обществени паркинги и други публични пространства.

Особено строг е контролът в крайбрежните райони, популярните туристически дестинации и защитените природни зони, където през летните месеци редовно се извършват проверки.

След критики срещу първоначалните ограничения гръцките власти официално разясниха, че има съществена разлика между „паркиране“ и „къмпингуване“.

Към момента кемперите и моторните домове с дължина до 7,5 метра могат да паркират на места, където това е разрешено за останалите автомобили, включително и за нощувка в самото превозно средство. Условието е да няма видими признаци на къмпингуване.

Нови правила за разполагането на палатки, кемпери и каравани у нас

Това означава, че туристите могат да спят в кемпера си, стига да не изнасят оборудване извън него и да спазват местните правила за паркиране.

Гръцките власти приемат за къмпингуване всяко действие, което разширява пространството извън превозното средство. Забранено е поставянето на:

» тенти;

» маси и столове;

» барбекюта;

» външно осветление;

» сушилници;

» къмпинг оборудване около кемпера или караваната.

Дори при законно паркиран кемпер подобни действия могат да бъдат основание за санкция.

Санкциите за незаконно къмпингуване в Гърция са сериозни.

При установено нарушение глобата е минимум 300 евро на човек, палатка или превозно средство. В по-тежки случаи може да се стигне до съдебно производство, при което наложените санкции достигат до 3000 евро. Законът предвижда и възможност за лишаване от свобода при особено тежки или повторни нарушения.

За караваните ограниченията са още по-строги. Законодателството ограничава разполагането на повече от една каравана или кемпер в частен имот, освен ако теренът не е лицензиран къмпинг. Целта е да се предотврати нерегламентираното изграждане на къмпинг зони.

Редактор: Цветина Петкова