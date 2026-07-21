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Проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в северната част на страната
Най-малко 10 загинали, десетки откъснати общности и нарушение на основните услуги - Чили обяви бедствено положение, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в северната част на страната.
Бедствието остави стотици хиляди души без електричество и унищожи над 1000 домове. Метеорологичната служба на Чили съобщава, че в някои региони са регистрирани исторически валежи от над 200 милиметра на квадратен метър.
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"Успяхме да преценим точния момент, в който да обявим извънредно положение и да поискаме то да бъде задействано в определените провинции. Решихме това да бъде направено в регион Кокимбо", съобщи президентът на страната Хосе Антонио Каст.
"Беше ужасно за всички, защото там загинаха хора. Дори тези от нас, които не пострадаха физически, са съсипани, защото смъртта е нещо ужасно. Това е трагедия за всички, които живеем в Крус де Каня. Надявам се властите най-накрая да се намесят - да оправят улиците и да възстановят електричеството. Забравени сме от всички. Озовахме се насред калното свлачище с бебе на ръце. Благодарни сме, че властите ни помогнаха", коментира Иван Алтамирано, който е сред авакуираните жители.
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"Ситуацията е изключително тежка и сериозна, защото дерето в района на Крус де Каня преля и всичко се свлече насам. Всичко е наводнено - къщи и улици. Пожарникарите и армията дойдоха и евакуира хората от Крус де Каня с хеликоптер. Има и загинали", споделя Максимилиано Флорес, собственик на жилище в засегнатия район.Редактор: Иван Иванов
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