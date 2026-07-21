Израелски въздушен удар уби баща, съпругата му и четирите им деца в град Газа, като същевременно подпали дома им, съобщиха местните здравни власти, цитирани от "Ройтерс".

Домът на семейството се е намирал в кв. "Сабра". Израелските военни потвърдиха удара, като заявиха, че целта е бил боец ​​на "Хамас".

Според здравните власти в Газа след влизане в сила на примирието между Израел и Палестина убитите при израелски атаки палестинци са над 1150, като те са предимно цивилни.

Израелски удари убиха най-малко 12 души в Газа

Примирието спря основните боеве, но не спря почти ежедневните израелски удари, пише "Ройтерс". Израел твърди, че те са насочени към бойци от "Хамас". Четирима израелски войници бяха убити от бойци в Газа през същия период.

Редактор: Цветина Петрова