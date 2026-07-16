Израелски въздушни удари са убили най-малко 12 души в Газа през последните два дни, съобщиха местни здравни служители в сряда. Атаките продължават почти ежедневно въпреки месеци наред сключеното примирие с "Хамас", съобщи "Асошиейтед прес".

В сряда трима души от едно семейство бяха убити в централната част на Газа, съобщиха служители на болницата "Ал Акса".

Във вторник жена и шестима полицаи бяха сред убитите при въздушен удар срещу полицейски участък в гъстонаселения бежански лагер "Джабалия" в северната част на Газа, съобщиха представители на болницата.

Мъж загина при бомбардировката на палатков лагер в Хан Юнис на юг, съобщиха представители на болницата „Насър“.

Израелски сили застреляха дете в района на Муваси извън най-южния град Рафах, според представители на болницата.

Въпреки примирието: Израелски удари убиха 11 души в град Газа, включително и деца

В изявление израелските военни казаха, че четирима от убитите полицаи при нападението в "Джабалия" са били бойци на "Хамас".

Снимка: АП, БТА

Крехкото споразумение за прекратяване на огъня през октомври се опита да спре двугодишната война между Израел и "Хамас". Най-тежките боеве утихнаха, но най-малко 1123 души са били убити в Газа след влизането на примирието в сила, сочат данни на Министерството на здравеопазването. Израел твърди, че ударите му са в отговор на атаки от страна на бойци на "Хамас". Петима израелски войници са били убити от прекратяването на огъня насам.

Войната започна след атаката, водена от "Хамас" срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Ответната офанзива на Израел в Газа е убила над 73 264 палестинци до момента, съобщава Министерството на здравеопазването на Газа.

Редактор: Цветина Петрова