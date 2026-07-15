Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще пътува за САЩ тази събота, съобщи високопоставен представител на властите в Израел, цитиран от агенция „Ройтерс”.

Източникът уточни, че Нетаняху търси среща с американския президент Доналд Тръмп. До момента обаче не е ясно дали такава ще бъде включена в програмата му.

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Редактор: Мария Барабашка