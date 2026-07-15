Снимка: БТА
Високопоставен източник потвърди визитата на израелския премиер
Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще пътува за САЩ тази събота, съобщи високопоставен представител на властите в Израел, цитиран от агенция „Ройтерс”.
Източникът уточни, че Нетаняху търси среща с американския президент Доналд Тръмп. До момента обаче не е ясно дали такава ще бъде включена в програмата му.
Международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху издаде турски съдРедактор: Мария Барабашка
Източник: Валерия Динкова, БТА
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