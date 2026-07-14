Международна заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху издаде турски съд, заради блокирането на неколкократните опити на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ за доставяне на помощ за ивицата Газа от страна на израелските власти, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Решението на 11-ти Висш наказателен съд в Истанбул произтича от мащабен публичен иск, подаден срещу Нетаняху и няколко други високопоставени служители на Държавата Израел. Изчерпателният списък с обвинения срещу израелския лидер включва „престъпления срещу човечеството“, „геноцид“, „умишлено нараняване“ и „измъчване“.

Унгария ще арестува Нетаняху, ако влезе в страната

В обвинителния акт срещу подсъдимите са посочени още обвинения като „повреждане на имущество“, „възпрепятстване на движението на транспортни средства“, „отвличане или задържане“ и „неправомерно лишаване на лица от свобода“.

През ноември 2025 г. истанбулски съд издаде предварителни заповеди за арест на Нетаняху и десетки други официални лица в отговор както на блокирането на флотилията „Глобал Сумуд“, така и на по-широки „геноцидни действия на Израел“ в Газа.

Турция издаде заповед за арест срещу Нетаняху за геноцид

През април т.г. Главната прокуратура на Истанбул финализира обвинителен акт, изискващ доживотни присъди при строг режим за израелското ръководство, като се аргументира с това, че турските съдилища имат юрисдикция за издаване на подобни присъди съгласно международното морско право.

Издаването на днешната червена бюлетина за ареста на Нетаняху бележи формален ход на турския съд в опит да потърси международно изпълнение на тези обвинения, отбелязва медията.

Редактор: Цвета Лазаркова