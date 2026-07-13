Имената на руския патриарх Кирил и основателя на петролна компания „Лукойл“ Вагит Алекперов са извадени от 21-вия пакет санкции срещу Русия, научи NOVA. Информацията беше разпространена и от украинското издание „Европейска правда“, което се позовава на свои източници.

По данни на украинската медия Австрия е подновила настояването си да бъдат отменени санкциите и размразени активите на руската инвестиционна компания “Расперия”, която е свързвана с руския олигарх Олег Дерипаска. Темата за санкциите върху активите, свързвани с Дерипаска, беше поставена и при обсъждането на 19-ия пакет санкции на ЕС през октомври 2025 г.

България ще наложи резерви на 21-вия пакет санкции срещу Русия

Все още няма окончателно съгласие между държавите членки по новия санкционен пакет. Освен Австрия, резерви по отделни текстове има и Гърция, основно по въпроси, свързани с енергетиката.

България вече заяви, че е готова да подкрепи 21-вия пакет, след като част от поставените условия бяха отчетени в преговорите, каза външният ни министър Велислава Петрова. Тя обяви, че резервите на страната ни са взети предвид и България вече е готова да даде подкрепата си, като подчерта, че защитата на националния интерес не противоречи на общата европейска позиция.

България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

Миналия месец премиерът Румен Радев заяви, че няма да подкрепим санкциите, защото те биха засегнали българската икономика.

Редактор: Ралица Атанасова