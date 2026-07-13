Френските власти спешно пренасочиха два противопожарни самолета към района на Париж в неделя, след като пожар с „изключителен мащаб“ и „много силен интензитет” избухна в обширната гора Фонтенбло, разположена на около 60 км югоизточно от столицата.

Огънят е пламнал късно следобед в бившия кралски ловен резерват, който днес е осеян с тихи и спокойни селца. Стихията бързо е изпепелила над 800 хектара (8000 декара) и е продължила да се разраства и в ранните часове на понеделник. Бедствието доведе до частично затваряне на магистрала А6 – основната транспортна артерия, свързваща Северна и Южна Франция.

Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi — Reuters (@Reuters) July 13, 2026

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Сериозно е засегнат и железопътният транспорт. Френската държавна железопътна компания съобщи за огромни закъснения, достигащи до шест часа, на влаковете, пристигащи или заминаващи от парижката гара „Лион”.

С настъпването на нощта в неделя противопожарните самолети са били принудени да прекратят полетите си. Около 15 къщи в село Водуе са евакуирани превантивно. Според Оливие Компта, който ръководи операцията по гасенето, без подкрепата на самолетите е щяло да се наложи евакуацията на още много села.

Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите подчерта безпрецедентния характер на ситуацията. По думите му това е първият случай в историята, в който специализирани противопожарни самолети се изпращат от традиционно по-горещия и сух Юг, за да гасят пламъци в района на Париж. В битката с огъня участват и два хеликоптера, както и разузнавателен самолет. „Основната ни цел е да спасим човешки животи и имущество”, категоричен е той.

FEUX DE FORÊT : L'incendie exceptionnel dans la forêt de #Fontainebleau, toujours actif ce matin, a parcouru près de 1000 hectares. Deux Canadair entrent en action, pour la première fois en Île-de-France et vont se ravitailler en eau sur la Seine.pic.twitter.com/NuK4aWHdEC https://t.co/AKXDnEX02Q — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 13, 2026

По-рано през деня пожарникарите са се справили и с друг пожар, който е блокирал магистрала източно от Париж и е нарушил движението по високоскоростната железопътна линия към Южна Франция.

Районът на Париж, както и голяма част от останалата територия на Франция, са подложени на последователни горещи вълни от месец май насам. Температурни рекорди бяха счупени в редица европейски държави, което доведе до хиляди свързани с жегите смъртни случаи в страни като Белгия, Великобритания, Франция и Испания.

Френският вътрешен министър Лоран Нунес се очаква да посети района на Фонтенбло в понеделник. От ведомството му отчитат тревожна статистика – от началото на годината горските пожари в страната вече са погълнали 17 000 хектара. Очаква се съвсем скоро тази цифра да достигне 25 000 хектара, което е „два пъти повече спрямо същия период” на миналата година.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че всички средства са мобилизирани в борбата с изключително големия пожар в гората Фонтенбло.

La forêt de Fontainebleau est frappée par un incendie d’une ampleur exceptionnelle.



Aux habitants de Seine-et-Marne, je veux dire notre solidarité. Aux sapeurs-pompiers et forces de secours engagés sans relâche, notre profonde gratitude. Tous les moyens sont mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026

"На жителите на Сен-е-Марн изразявам нашата солидарност. На пожарникарите и спасителните екипи, които работят неуморно, изказвам нашата дълбока признателност", написа президентът в социалната мрежа "Екс".

Редактор: Мария Барабашка