Разполагаме с всички необходими механизми за подкрепа на инвестициите, създаването на работни места и компаниите, които представлявате, така че България да бъде още по-конкурентоспособно място за правене на бизнес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе работна среща с представители на двустранните търговски камари у нас.

По време на разговорите той представи основните политики на правителството за подобряване на инвестиционната среда, привличане на стратегически инвеститори и изграждане на по-ефективно партньорство между държавата и бизнеса.

Кабинетът създава допълнителни възможности за развитието на туризма у нас

Вицепремиерът подчерта, че правителството следва последователна политика на открит диалог. „Политиката ни на „отворени врати“ е най-доброто доказателство за това. Искаме да имаме регулярни срещи, за да усещаме пулса на индустрията и бизнеса“, заяви Пулев. Той допълни, че институциите разполагат с необходимите инструменти, за да подпомогнат развитието на българската икономика.

Пред представителите на търговските камари Пулев презентира реформата в инвестиционната политика и работата на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Той ще осигурява връзката между институциите при реализацията на стратегически проекти, като в него участват всички министерства и агенции, имащи отношение към процеса.

„Успяхме да приключим реформата в областта на инвестиционната политика за изключително кратък период от време – създадохме Централното координационно звено към Министерския съвет. Това е нов механизъм, изграден въз основа на най-добрите европейски и международни практики. За всеки стратегически производствен проект, който изисква разрешителни и съгласувания от различни министерства, вече имаме механизъм за по-добра координация“, обясни министърът.

По думите му целта е бизнесът да получава по-бързо административно обслужване. „Всички стратегически инвеститори, които желаят да вложат капитали в България, особено в производства с висока добавена стойност, ще получават ускорено и приоритетно отношение“, каза Пулев. Той подчерта, че реформата има за цел не само да подпомага отделни проекти, но и да подобри цялостната регулаторна рамка в страната.

Сред основните теми, обсъдени на първото заседание на Координационния съвет, той открои намаляването на административната тежест и подготовката на изцяло нов Закон за публично-частните партньорства.

„В момента България практически няма действаща рамка за публично-частни партньорства. Сега разработваме изцяло нов закон, основан на най-добрите европейски практики“, заяви той и уточни, че законопроектът се подготвя в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Вицепремиерът призова двустранните търговски камари да продължат да бъдат активен участник в процеса по привличане на нови капитали. „Започнахме срещи с всички заинтересовани страни, за да чуем вашето мнение. Искаме да разберем кои проблеми следва да бъдат решени от правителството. Вратата ни винаги ще бъде отворена“, категоричен бе той.

Представителите на двустранните търговски камари изразиха готовност да подкрепят усилията на правителството за подобряване на бизнес климата. Участниците се обединиха около необходимостта диалогът между държавата и международната общност да се провежда регулярно.

В срещата участваха още заместник-министрите на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова и Красимир Якимов.

Редактор: Мария Барабашка