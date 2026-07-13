Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Еманюел Макрон, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят ще посети Париж, където ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе днес на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.

Премиерът се среща с лидерите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия

В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

В деня преди военния парад премиерът Румен Радев ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Редактор: Никола Тунев