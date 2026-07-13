Снимка: БГНЕС
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Премиерът отива в Париж по покана на Еманюел Макрон
Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Еманюел Макрон, съобщиха от правителствената пресслужба.
Министър-председателят ще посети Париж, където ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе днес на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.
Премиерът се среща с лидерите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия
В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.
В деня преди военния парад премиерът Румен Радев ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.Редактор: Никола Тунев
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