На 7 септември 1996 г. в Лас Вегас се провежда боксовият мач между Майк Тайсън и Брус Селдън в залата „MGM Grand“. Около 10 000 души наблюдават срещата. Сред публиката е и Тупак Шакур – най-продаваният рапър, който вече се е превърнал в хип-хоп икона на 25-годишна възраст, пише CNN.

Далеч от ринга дългогодишният конфликт между Източното и Западното крайбрежие, който от години тлеел в музикалната индустрия, щял да достигне трагичната си кулминация. Часове след като левият удар на Тайсън повалил Селдън с лице към пода, Шакур е прострелян с четири куршума в колата си от преминаващ автомобил близо до Лас Вегас Стрип. Десният бял дроб на Тупак е изцяло унищожен. След шест дни на животоподдържаща апаратура той бил обявен за мъртъв.

За убийството на Шакур обаче са нужни 30 години, за да се стигне до съдебен процес.

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На 10 август започна подборът на съдебните заседатели по делото срещу Дуейн Кийт Дейвис – известен като Кефи Ди, на когото през 2023 г. беше повдигнато обвинение за убийство с използване на оръжие във връзка със смъртта на Тупак Шакур. Дейвис, който е на 63 години, пледира невинен. Прокуратурата не твърди, че именно той е произвел смъртоносните изстрели. Според обвинението Дейвис е организирал убийството като отмъщение за нападение срещу неговия племенник, случило се малко след боксовия мач на Тайсън.

Снимка: Getty Images

Смъртта на Шакур, както и сходното убийство при стрелба от преминаващ автомобил на неговия съперник Кристофър Уолъс, по-известен като Биги Смолс или Notorious B.I.G., по-малко от година по-късно, насочва вниманието към все по-ожесточеното съперничество между рап сцените на Източното и Западното крайбрежие и към въпроса дали артистичните конфликти не се превръщат във физическо насилие в реалния живот.

Сега делото срещу Кефи Ди разкрива колко дълбоко културата на уличните банди се е вплела в индустрията и в популяризирането на гангстерския начин на живот, олицетворен от артист, чието творчество едновременно оплаква насилието, отнело живота на толкова много млади чернокожи хора, и същевременно го възхвалява.

For almost three decades, police said they couldn’t solve the killing of Tupac Shakur. Then a former gang leader started talking. Now he will stand trial in a high-profile case.



Here’s what to know about the decades-old mystery: https://t.co/D3TAC1dXal — The Washington Post (@washingtonpost) August 10, 2026

„Той преработваше травмата си чрез изкуството, музиката и поезията си“, казва бившата журналистка от MTV Аби Киърс, която интервюира Шакур през 1994 г. „И да, гневът излизаше и в реалния живот – включително чрез насилие", казва тя.

Шакур навлиза на музикалната сцена

Тупак Шакур израства в трудна среда без баща и с майка, пристрастена към наркотиците. Той съчетава любовта си към хип-хопа и други сценични изкуства с класическата поезия и Шекспир. „Погледнете „Ромео и Жулиета“. Това си е сериозна гето история“, казва той пред Los Angeles Times година преди смъртта си.

След като се премества от Източното крайбрежие в Северна Калифорния, той се присъединява към групата Digital Underground, където за първи път приема името 2Pac и основно се изявява като танцьор. Но той има много по-големи планове.

Записвайки песни в свободното си време, Шакур успява да сключи договор за солов албум. Той издава 2Pacalypse Now – политически ангажиран албум, засягащ темите за насилието в градовете и полицейската бруталност. В следващите си студийни албуми Шакур показва широк диапазон от емоции – от чувствителната песен, посветена на майка му („Dear Mama“), до „So Many Tears“ – тъжна равносметка за „толкова много приятели в гробището“.

Бившият ученик на Baltimore School of the Arts се превръща и във високо оценен от критиката актьор. Той играе във филми заедно с Джанет Джаксън и Омар Епс, като получава първата си роля в „Juice“ благодарение на собствената си харизма. Три филма с участието на Шакур излизат след смъртта му.

Но извън звукозаписното студио и далеч от камерите нарастващият му успех е съпроводен от поредица съдебни битки и сблъсъци, свързани с насилие.

Правните проблеми повличат Шакур по опасен път

Тупак е обвинен в стрелбата по двама полицаи, които не са били на служба, по време на сбиване в Атланта през 1993 г. В крайна сметка обвиненията са свалени.

Tupac shot two cops and stared them down in court pic.twitter.com/eMT3Q0NAHu — Historic Vids (@historyinmemes) July 17, 2025

На следващата година Шакур e изправен пред най-сериозните си обвинения - осъден е за сексуално насилие над фенка по време на среща в хотел, за което той твърди, че е било по взаимно съгласие.

Стопкадър: NOVA

По време на обсъжданията на съдебните заседатели Тупак отива в звукозаписно студио в Ню Йорк по поканата на продуцент, за да запише песен. Той е задържан във фоайето и е прострелян пет пъти, докато се опитва да избяга. След като претърпява операция, напуска болницата въпреки съветите на лекарите, за да се яви на заседанието за определяне на присъдата му за сексуално насилие. Той отива в инвалидна количка, с превързана лява ръка и подутина от лявата страна на лицето.

Осъден е на минимум 18 месеца затвор, но обжалва и постига споразумение с Марион „Шуга“ Найт – съосновател и ръководител на Death Row Records, който е най-големият разпространител на хип-хоп музика в Западното крайбрежие. Найт се съгласява лейбълът да плати гаранцията му, докато трае обжалването, в замяна на договор за три албума, разказва музикалният директор Лесли Джерард пред журналиста в The New Yorker Шелдън Пиърс.

Все още емоционално разстроен от стрелбата в звукозаписното студио и случая с нападението над полицаи, които се случват в Ню Йорк, Шакур се опасява, че те са нагласени. Найт разказва на журналиста Киърс седмица след смъртта на Шакур, че Тупак е имал повече от финансова връзка с Death Row. „Тупак обичаше Death Row. Тупак ме обичаше. Аз го обичах", казва тогава той.

Тази връзка в крайна сметка е това, което поставя живота на Тупак в опасност, твърди Дейвис в книгата „Легендата от Комптън Стрийт“, която се е превърнала в ключово доказателство по делото срещу него. Дейвис, който е член на Crips, казва, че връзката на Шакур с Найт го е въвлякла в гангстерските битки за територия на Лос Анджелис, които са се вплели в рап музиката. Crips са били близки с Bad Boy Records на Източното крайбрежие, докато Bloods, според него, са подкрепяли и защитавали музикалната организация Death Row.

LAS VEGAS (AP) — Murder trial begins in 1996 killing of rap icon Tupac Shakur. pic.twitter.com/x98EwvkJkN — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 10, 2026

„Особено в Death Row нямаше съмнение относно връзките с бандите“, каза Киърс. „Тупак погрешно смяташе, че Шуга и хората от Death Row, с които се движеше, са недосегаеми и ще го защитят“, пише Дейвис. „Изглежда, че е загубил връзка с реалността на улицата, където никой не беше недосегаем", добавя той.

Новата му връзка с Death Row носи и ново звучене в репертоара на Тупак, напомнящо за новите звезди на лейбъла – д-р Дре и Снуп Дог.

Шакур бързо се потапя в ожесточеното съперничество между две крайбрежия, като напада бившият си приятел Биги Смолс, известен още като The Notorious BIG, и водещия продуцент на Bad Boy Шон „Пъф“ Комбс в „Hit 'Em Up“ – един от най-безпощадните тракове в историята на рапа, който поименно се насочва срещу всички големи имена на рапа от Източното крайбрежие.

С татуировката „THUG LIFE“, изписана като дъга на корема му, и буквата „i“, заменена от гилза – Тупак от „Dear Mama“ сякаш вече е в миналото.

Nearly 30 years after Tupac Shakur was gunned down on the Las Vegas Strip, the only person ever charged in his murder is finally going to trial.



Duane "Keffe D" Davis, 63, faces a murder charge in the 1996 drive-by shooting — not as the triggerman, but as the man prosecutors say… pic.twitter.com/WEKzCuyqf6 — Fox News US (@FoxUSNews) August 10, 2026

„Беше много трудно да се опитаме да разберем кое е реалният му живот и кое е художествена измислица“, каза Кърс пред CNN.

Поредицата от събития, довели до убийството, започва в търговски център, твърди заподозреният

Дейвис и неговата банда от Southside Compton Crips отиват в Лас Вегас в нощта на боксовия мач единствено за забавление, а не за да търсят неприятности, пише той. Но групата е провокирана, когато племенникът на Дейвис - Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън, е нападнат в MGM малко след края на двубоя. До Дейвис стига информация, че Андерсън е бил пребит от Тупак и неговата компания в отмъщение за инцидент в търговски център, където група членове на Bloods са били пребити от Crips. Дейвис описва случилото се тогава като „поредния ден“ на непрекъснато насилие между двете банди.

„Продължихме по пътя си, но едно е сигурно - когато живееш като гангстер, знаеш, че онова, което причиняваш на другите, ще се върне при теб“, пише Дейвис за инцидента в търговския център. „Никога не знаеш как или кога, но никога не се съмняваш, че ще се случи", добавя той. Според Дейвис при Шакур това се случва след боксовия мач на Тайсън, когато белият кадилак, в който Дейвис твърди, че се вози, се приближава до черното BMW, управлявано от Шуга Найт, на East Flamingo Road.

Водещият заподозрян „сам се вкара в затвора“

При толкова сложно дело защитата на Кефи Ди е забележително проста - не можете да се доверите на думите му. „Определено бих казал, че е лъжец“, заявява адвокатът на Дейвис по това време Карл Арнолд пред телевизионния канал KLAS в Лас Вегас през 2024 г. Година по-късно Арнолд напуска екипа на защитата, съобщава филиалът на CNN KSNV.

Сега Дейвис твърди, че книгата е художествена измислица и че е сложил името си под нея единствено заради парите. „Това бяха авторите, които я написаха вместо мен. Аз не съм писал тази книга“, казва Дейвис пред KLAS в интервю от затвора миналия месец. Той отбелязва несъответствието в това, че в книгата е включен цитат от Уинстън Чърчил, наред с често изпълнените с нецензурни изрази описания на живота на уличните банди. „Просто прочетете книгата. Знаете, че не съм я писал аз", повтаря Дейвис.

Но книгата му е част от поредица от изявления и интервюта, които, според разследващите, взети заедно представляват признание, че той е бил замесен в убийството.

Tupac Shakur murder suspect to stand trial 30 years after shooting shocked music world https://t.co/ZfYNQ5jAIc pic.twitter.com/sXUtwaSbv8 — New York Post (@nypost) August 10, 2026

В документалния филм „Death Row Chronicles“ от 2018 г. Дейвис казва, че изстрелите са дошли от задната част на автомобила му. В по-късно интервю с автора на съдържание в YouTube DJ Vlad Дейвис казва, че изпитва „чувство на разкаяние“ за случилото се.

Прокурорите твърдят, че Дейвис е предоставил информация на разследващите в рамките на две записани интервюта, които адвокатите наричат „proffer“. Заподозрените споделят насаме какво знаят, обикновено за да видят дали може да бъде постигнато споразумение за по-леко обвинение или по-лека присъда. Ако няма споразумение, прокурорите обикновено не могат да използват тази информация срещу тях.

Но след ареста на Дейвис съдията от окръг Кларк Карли Кърни постановява, че интервютата по процедурата „proffer“ могат да бъдат използвани като доказателства в процеса срещу Кефи Ди, тъй като Дейвис прави много от същите изявления в книгата си и в медийните си изяви, които преди това е споделил с полицията.

„В крайна сметка той сам се вкара в затвора“, казва пенсионираният следовател от полицейското управление на Лас Вегас Грег Кейдинг пред Джейк Тапър от CNN през 2023 г.

В книгата си Кефи Ди признава, че е разговарял с полицията и по този начин е нарушил кодекса на мълчанието на гангстерите. „Федералните ме следваха в продължение на петнайсет години и най-накрая дойде време да изкарам всичко това от гърдите си и да приключа с него“, се казва в книгата. „Всички останали от квартала ми се измъкваха от това. Защо и аз да не се измъкна? Проговорих, защото ми обещаха, че няма да бъда преследван", пише той.

Кой е стрелял?

В книгата си Дейвис не казва ясно кой е взел решението да бъде застрелян Тупак, като твърди, че е било чисто съвпадение, че неговата група е настигнала автомобила му на улицата онази нощ. Той обаче е категоричен, че стрелбата е била отмъщение за нападението над племенника му.

„Категорично стоя зад твърдението, че Тупак, Шуга Найт и останалите нямаха никакво право да посягат на любимия ми племенник Бейби Лейн. Точка. Това, че нападнаха племенника ми, ни даде зелена светлина да направим нещо на тези типове“, пише той.

Шуга Найт, който е зад волана, е улучен от куршум, който го одрасква по главата. Той кърви много силно, докато продължава да шофира, съобщава полицията.

Въпреки че още от самото начало се предполага, че убийството на Тупак е свързано с банди, издирването на убиеца дълго време е затруднено от отказа на потенциални очевидци да дадат показания. „Изглежда, че всички тези хора гледат в друга посока“, заявява говорителят на полицията в Лас Вегас Фил Роланд малко след смъртта на Шакур.

Обвиняемият за убийството на Тупак Шакур се изправя пред съда

Тъй като няма оръжие или други веществени доказателства, свързващи Дейвис с престъплението, прокурорите разчитат на собствените му думи, въпреки че признават, че не вярват на всичко, което той е казал. Кефи Ди твърди, че изстрелите са дошли от неговия автомобил, след като Найт или Шакур са извадили собствено оръжие. Разследващите не вярват на тази версия.

Снимка: Шуга Найт, Getty Images

„В нито един момент по време на огледа на автомобила не са открити гилзи или оръжия в колата на Найт“, заявява пенсионираният полицай от Лас Вегас Клифърд Мог пред голямото жури по делото срещу Дейвис.

Решението на Дейвис да разкаже всичко е много различно от легендарните последни думи на Шакур, докато той кърви край булевард „Лас Вегас“. Когато полицаят от Лас Вегас Крис Карол го пита дали може да каже кой го е застрелял, Шакур отговаря нецензурно, но не посочва име, разказва Карол години по-късно.

Разследващите казват, че не са сигурни кой е стрелял по Тупак – Андерсън или ДеАндре „Биг Дре“ Смит, който е седял до него на задната седалка на кадилака. Кефи Ди, който е бил на предната пътническа седалка, доброволно излага собствената си версия. „Орландо е стрелял по Тупак и Шуга?“, питат Дейвис в интервю от 2021 г.

„Той си свърши работата, да“, отговаря Дейвис. В обвинителния акт срещу него се твърди, че той е предоставил оръжието, използвано при стрелбата. Андерсън отрича да има каквото и да е участие в стрелбата, а Кефи Ди казва, че Тупак всъщност е бил любимият рапър на племенника му. „Имаше някои страшно добри песни, няма да лъжа“, съгласява се Дейвис.

Андерсън е убит при престрелка между банди през 1998 г., съобщава Los Angeles Times. Кефи Ди, който вече е дядо, е единственият оцелял от хората в кадилака.

Шокът от убийството на Тупак сложи край на мечтите му, но не и на насилието

Въпреки смъртта на най-голямата си звезда, Найт изглежда вярва, че нищо няма да се промени в бизнеса след убийството на Тупак. „Ще правим същото, което правим и досега, и ще продаваме записи", казва той на Киърс през 1996 г.

Но всяко усещане за връщане към нормалното се оказва все по-нереално, когато след по-малко от година е застрелян и The Notorious BIG - подобно на Тупак, улучен от четири куршума докато напуска парти в Miracle Mile в Лос Анджелис. Носят се слухове, че това е пореден акт на отмъщение в отговор на смъртта на Тупак, но 18-месечно разследване на ФБР не открива доказателства и никой никога не е обвинен.

Когато Киърс пита Шакур през 1994 г. с какво според него е най-известен, той се усмихва и отговаря. „С голямата ми уста! Имам голяма уста. Не мога да се сдържа".

На следващата година по-замислен Шакур казва пред MTV, че повечето хора го познават по това време като „оцелял“ от стрелба и затвор. Делото за убийство, което сега се явява в съда след толкова години, е напомняне за това, в което се е надявал да се превърне, но шансът му е бил прекъснат.

„Искам хората да говорят за мен сякаш казват: „Помниш ли, когато беше наистина лош? Всеки се променя. Всеки става по-добър човек, нали? Всички ние трябва да получим този шанс", казва Тупак.

Редактор: Цветина Петрова