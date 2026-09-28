При атаката в центъра на украинската столица са пострадали най-малко 19 души

Mедицинският център „Добробут“, намиращ се в центъра на Киев, бе поразен при руска атака срещу централната част на столицата. При удара са се запалили горните етажи на седеметажна административна сграда, съобщава United24.

При удара са пострадали седем души, като шестима от тях са служители на лечебното заведение, потвърдиха от компанията. По информация на мониторингови канали атаката е засегнала и Академията „Добробут“. Към мястото са били изпратени екипи на спешните служби. 

Руски дрон порази сградата на Националната академия на науките в Киев, има загинал (ВИДЕО)

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че ударът е нанесен по седеметажна административна сграда в Шевченковския район. По думите му попадението е било на нивото на четвъртия етаж.

Атаката е част от по-мащабните руски удари срещу украинската столица днес. По-рано днес руски дрон порази сграда на Националната академия на науките в центъра на Киев. При атаката избухна пожар, а местните власти съобщиха за загинала жена и шестима ранени цивилни.

От Академията уточниха пред „Укринформ“, че сградата е била директно поразена от дрон, а щетите не са причинени от паднали отломки, макар че зданието се намира в непосредствена близост до посолството на Германия в Киев.

Руски дрон директно порази сграда на Националната академия на науките на Украйна“, съобщиха от пресслужбата на институцията.

По данни на Кличко при руските атаки в Киев днес са пострадали най-малко 19 души, сред които три деца. Шестима от ранените, включително две деца, са хоспитализирани. Загинала е една жена.

Няколко дни по-рано руски реактивен дрон порази офис сграда в Соломянския район на Киев. При атаката загинаха трима души, а други седем бяха ранени.

Редактор: Георги Иванов
Източник: United24

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking