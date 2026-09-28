Mедицинският център „Добробут“, намиращ се в центъра на Киев, бе поразен при руска атака срещу централната част на столицата. При удара са се запалили горните етажи на седеметажна административна сграда, съобщава United24.

При удара са пострадали седем души, като шестима от тях са служители на лечебното заведение, потвърдиха от компанията. По информация на мониторингови канали атаката е засегнала и Академията „Добробут“. Към мястото са били изпратени екипи на спешните служби.

Руски дрон порази сградата на Националната академия на науките в Киев, има загинал (ВИДЕО)

Seven people were injured at the Dobrobut medical center in Kyiv, six of them staff, the company confirmed https://t.co/N406OFGdGE pic.twitter.com/bCzfjj60MI — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че ударът е нанесен по седеметажна административна сграда в Шевченковския район. По думите му попадението е било на нивото на четвъртия етаж.

💔 Kyiv. Horrifying footage of the Dobrobut medical center engulfed in flames. https://t.co/kH5xqOYxEx pic.twitter.com/jL7Dppc4Ky — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 28, 2026

Атаката е част от по-мащабните руски удари срещу украинската столица днес. По-рано днес руски дрон порази сграда на Националната академия на науките в центъра на Киев. При атаката избухна пожар, а местните власти съобщиха за загинала жена и шестима ранени цивилни.

От Академията уточниха пред „Укринформ“, че сградата е била директно поразена от дрон, а щетите не са причинени от паднали отломки, макар че зданието се намира в непосредствена близост до посолството на Германия в Киев.

„Руски дрон директно порази сграда на Националната академия на науките на Украйна“, съобщиха от пресслужбата на институцията.

По данни на Кличко при руските атаки в Киев днес са пострадали най-малко 19 души, сред които три деца. Шестима от ранените, включително две деца, са хоспитализирани. Загинала е една жена.

Няколко дни по-рано руски реактивен дрон порази офис сграда в Соломянския район на Киев. При атаката загинаха трима души, а други седем бяха ранени.

Редактор: Георги Иванов