Най-малко двама души загинаха, а трима са в неизвестност след обилни дъждове и свлачища, причинени от приближаващия Мексико ураган „Поло“, съобщават местните власти. Стихията се насочи към полуостров Долна Калифорния.

Очаква се „Поло“ да достигне северозападния мексикански щат Южна Долна Калифорния в понеделник вечерта. Според Националния център за ураганите на САЩ стихията наближава сушата като ураган от трета категория по петстепенната скала с придружаващи ветрове със скорост около 205 км/ч.

Снощи „Поло“ беше на около 450 км югозападно от популярния туристически район Кабо Сан Лукас. Метеоролозите очакват ураганът да достигне сушата близо до община Мулеге с обилни валежи и създавайки опасност от внезапни наводнения. Жителите бяха призовани да останат на закрито и да спазват стриктно инструкциите на властите. Очаква се „Поло“ да пресече полуострова от запад на изток.

Ураганът „Ноло“ заплашва Хаваите с наводнения, обявено е извънредно положение

Другият ураган в района - „Ноло“, предизвика наводнения в части от Хаваите през уикенда.

Междувременно край южното тихоокеанско крайбрежие на Мексико се формира и тропическата буря „Рейчъл“. Националният център за ураганите на САЩ очаква тя да се засили до ураган в сряда и да се насочи към крайбрежието.

Особено силният феномен „Ел Ниньо“ допринесе за необичаен сезон на ураганите тази година. В Тихия океан вече са се образували девет урагана, включително три, които достигнаха най-високото ниво от категория 5. В Атлантическия океан към момента няма такива стихии.

Сезонът на ураганите в източния Пасифик и Атлантика обичайно продължава до края на ноември.

Редактор: Цвета Лазаркова