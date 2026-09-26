81-ата сесия на Общото събрание на ООН се проведе на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Иран. . С най-голям интерес се очакваше речта на американския президент Доналд Тръмп. Посланията бяха особено важни и в светлината на тридневното посещение на Си Дзин Пин в Съединените щати. Темата коментира заместник – директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според Чернева позицията на Иран поставя американския президент в сложна ситуация. „Стана ясно, че Тръмп е отказал мирното предложение на Иран. Контролирайки Ормузкия проток, всъщност Иран контролира и президентството на Тръмп. Очевидно са поставени много максималистични изисквания към него – размразяване на запорираните ирански авоари, вдигане на ембаргото срещу износ на ирански нефт. Това, заедно с желанието на Иран да контролира перманентно търговския трафик през Ормузкия проток, всъщност е един доста лош пакет за Тръмп”, каза тя.

По думите ѝ действията на американския президент трябва да се разглеждат и през призмата на вътрешнополитическия натиск в САЩ. „Заплахите на Тръмп в ООН по-скоро бяха, за да убеди своите избиратели, че има избор. Въпросът е има ли наистина такъв или просто в момента е принуден да реагира на събитията, опитвайки се да притъпи негативния ефект от тази война, от която той не може да излезе”, смята тя.

„Уолстрийт Джърнъл“: Тръмп е отхвърлил иранското предложение за мир

Директорът на Европейския съвет за външна политика посочи, че ситуацията в региона допълнително се усложнява от действията на хутите. „Засилването на хутите през последните седмици допълнително въвлече региона около Персийския залив в тази война. Направи нещата много трудни за страни като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които се опитваха да направят алтернативен път за износ на нефт. Крайният резултат е, че цените на енергоносителите продължават да растат”, добави Чернева.

Тя коментира още и необходимостта от реформа на ООН и Съвета за сигурност. „За реформи в ООН се говори от много години. Винаги има един оригинален глас, който предлага разместване на столовете в Съвета за сигурност. Не мисля, че това може да се случи по такъв начин. Още по-малко пък чрез призиви за промени в правото на вето. Видяхме как Съветът за сигурност отслаби функцията на ООН през последните няколко години. Две от страните членки с право на вето всъщност започнаха войни срещу други страни, членки на ООН. През правото си на вето всъщност спират каквито и да било решения на организацията”, заяви дипломатът.

Целия разговор гледайте във видеото.