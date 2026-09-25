Шведски и финландски изтребители са вдигнати в четвъртък по тревога, за да прехванат руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив.

Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море за трети път в рамките на няколко дни

Мисията е изпълнена съгласно финландско-шведската рамка за съвместно наблюдение и охрана на небето на двете страни, съобщиха военновъздушните сили на Финландия, цитирани от "Ройтерс".

Изтребителите от бойната авиация на двете страни проследиха и идентифицираха група руски самолети, включваща транспортен самолет и няколко изтребителя, посочиха финландските военни.

Редактор: Ина Григорова