Бащата на хокеиста на „Питсбърг Пингуинс“ Андрей Кузменко - Александър, е починал след нападение от мечка по време на риболов в руската република Тува.

62-годишният Александър Кузменко бил на риболов с компания край река Болшой Енисей в руския Тоджински район, когато мечка нападнала групата. Мъжът получил тежки травми и бил откаран в болница.

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Въпреки усилията на лекарите Кузменко починал от получените при нападението наранявания.

Александър Кузменко дълги години е работил като хокейен треньор. Сред неговите възпитаници са Никита Коростельов, Даниил Григориев и Александър Пелевин. Той е бил треньор и на сина си Андрей Кузменко, който играе в Националната хокейна лига (НХЛ).

Редактор: Георги Иванов