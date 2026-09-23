Светът е изправен пред нови проблеми, генерирани от текущите военни конфликти, докато международното право отстъпва пред силови споразумения. Това коментира външнополитическият анализатор и бивш зам.-външен министър Любомир Кючуков в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По повод заплахите на американския президент Тръмп от трибуната на ООН към Техеран, Кючуков отбеляза характерната за него „двойственост” – съчетание от крайни заплахи и готовност за преговори. Според дипломата резултатите от досегашната конфронтация не са решили старите проблеми, а са създали нови критични точки в Ормузкия проток, Червено море и Ливан. „Съединените щати са тези, които могат да решават дали да продължи войната, но дали да има мир и какъв мир – това вече по-скоро зависи от Иран”, подчерта той.

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В разговора бе анализирано и тристранното споразумение между САЩ, Гренландия и Дания. Според Любомир Кючуков от този акт губи светът и международното право, тъй като договорът е подписан под „очевиден натиск” от страна на Вашингтон. „Съединените щати получават на практика пълен контрол върху сигурността на острова”, обясни той и допълни, че споразумението е практически безсрочно и не може да бъде променено без съгласието на САЩ, дори Гренландия да стане независима държава.

Дипломатът изрази съжаление, че Европейският съюз е престанал да бъде „меката сила” и факторът, който задава стандартите за мирно решаване на конфликти чрез преговори. „Ние отсъстваме на практика от всички международни конфликти напоследък – Армения и Азербайджан, Индия и Китай, Судан, Близкия изток, Украйна. ЕС никъде го няма и това е нашият проблем”, заяви Кючуков.

Относно неофициалните срещи в кулоарите на ООН, Кючуков разчете формулировката за проведени „откровени разговори” между представители на САЩ и Русия като знак, че страните не са постигнали съгласие. Той изрази скептицизъм относно скорошна среща между Зеленски и Путин, като поясни, че в дипломацията президентите се срещат, за да финализират вече договорени решения, а не за да преговарят от нулата.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка