Нови американски санкции срещу иранския авиационен сектор доведоха до отмяна на част от международните полети от и до страната. Грузия и Азербайджан официално потвърдиха прекъсването на въздушните връзки, а според информация на АФП засегнати са и маршрути към Багдад, Мускат и Катар.

Мерките бяха обявени в понеделник от американския финансов министър Скот Бесент като част от засилването на икономическия натиск върху Техеран след близо седем месеца война. Вашингтон заплаши с последствия и компании и държави, които продължат да работят с санкционираните ирански превозвачи. По думите на Бесент партньорите им рискуват да загубят достъп до доларовата финансова система.

САЩ заплашиха да блокират ирански авиокомпании

Въпреки новите ограничения въздушният трафик от Иран не е прекъснат напълно. Данни на FlightRadar24 показват, че самолет на Mahan Air е кацнал в китайския град Гуанджоу и след влизането на мерките в сила. Предвиден е бил и полет до Шанхай. Китай вече обяви, че се противопоставя на американските санкции и ги смята за незаконни.

Нееднозначна остава ситуацията и с полетите към Турция. Част от връзките с Истанбул са отменени, докато други продължават да присъстват в разписанията. Туристически агент в Техеран заяви пред АФП, че обстановката се променя бързо и временно са спрели продажбата на билети за някои маршрути заради риска от последваща отмяна.

Възможни остават и отделни връзки с Армения, обслужвани от по-малки ирански авиокомпании. В разписанията присъстват също полети към Наджаф в Ирак и Дубай в Обединените арабски емирства.

Техеран предупреди, че може да отговори на държавите, които приложат американските ограничения. Мохсен Резаи, ръководител на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, заяви пред държавната телевизия, че страни, които съдействат на Вашингтон, могат на свой ред да се сблъскат с прекъсване на въздушните връзки с Иран.

Редактор: Цветина Петкова