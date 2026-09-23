Френската прокуратура започна разследване за случаи на тайно заснемане на жени с т.нар. „умни очила“ и последващо публикуване на записите в интернет. Съдебните власти в Париж съобщиха, че за подобни нарушения са предвидени до две години затвор и глоба от 45 000 евро.

Разследването е започнало след подадени от няколко жени жалби за нарушаване на правото им на личен живот. По данни на прокуратурата те били избирани като мишени и умишлено провокирани, за да бъдат заснети. В някои от случаите се проверяват и данни за сексуално насилие, когато по време на записите са извършвани сексуални жестове без съгласие.

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„Умните очила“ изглеждат като обикновени очила, но са оборудвани с камера и микрофон, което позволява заснемане и запис на звук без знанието на хората около тях. Френската прокуратура отчита нарастваща тенденция към разпространение на подобни видеоклипове, както и към умишлено тормозене и провокиране на жертвите по време на заснемането.

Вероник Бечу, ръководителка на обсерваторията „e-Enfance“, която се занимава с борбата с цифровото насилие, заяви пред France Info, че вече има цели профили, посветени на разпространението на такива записи. Според нея трябва да бъдат премахвани не само самите видеоклипове, но и профилите, които ги публикуват.

Прокуратурата е проверявала и възможността „умните очила“ да бъдат използвани за извършване на други престъпления – например за заснемане на данни за достъп до електронни устройства, включително ПИН кодове и пароли.

Редактор: Ралица Атанасова