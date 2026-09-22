Премиерът на Латвия Андрис Кулбергс съобщи във вторник, че президентът на Франция Еманюел Макрон се е съгласил да започне преговори с балтийската държава за присъединяване към френската инициатива за ядрено сдържане.

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„Президентът Макрон се съгласи да започне преговори с Латвия относно участието на нашата страна във френската инициатива за ядрено сдържане“, заяви Кулбергс в изявление. Той добави, че френска делегация ще посети скоро Латвия, за да започне тези разговори.

Макрон предложи да стартира преговори с други европейски страни за тяхното включване в системата на френското ядрено сдържане на фона на нарастващите опасения от руската агресия срещу Украйна.

Редактор: Габриела Павлова