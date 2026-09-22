Белият дом стартира собствен онлайн канал, наречен „Trump TV: The Essentials Station“. Това се случва на фона на задълбочаващия се конфликт между администрацията на президента Доналд Тръмп и няколко големи американски медии. Каналът започна излъчване на 21 септември и е обявен като денонощен поток с материали за дейността на администрацията.

В началото програмата включва речи на Тръмп, архивни кадри и материали за дейността на американската администрация и въоръжените сили. Засега каналът не представлява традиционна телевизия с оригинални журналистически предавания, а по-скоро платформа за директно разпространение на съдържание от Белия дом.

Американски телевизии бойкотират Белия дом след решението на Тръмп да забрани достъпа на CNN, MS NOW и POLITICO

Стартирането му идва само дни след като Тръмп обяви, че CNN, MS NOW и Politico ще бъдат лишени от достъп до Белия дом. Президентът обвини трите медии, че разпространяват това, което той определя като „фалшиви новини“. Решението беше последвано от фактическо ограничаване на достъпа на техни журналисти до комплекса.

CNN, MS NOW и Politico подадоха иск срещу администрацията на Тръмп във федерален съд във Вашингтон. Медийните организации твърдят, че забраната нарушава гарантираната от Първата поправка свобода на печата, както и правото на надлежен процес по Пета поправка. Те настояват достъпът на журналистите им до Белия дом да бъде възстановен.

От администрацията защитиха решението с позицията, че достъпът до Белия дом е привилегия, а не право. Тръмп от своя страна продължи публично да критикува трите медии за начина, по който отразяват управлението му.

Конфликтът се отрази и на традиционния телевизионен прес пул, който осигурява общо видеопокритие на президентските прояви. След отстраняването на CNN от ротацията останалите големи телевизионни мрежи спряха съвместното видеопокритие на някои събития на президента в знак на солидарност с медията.

На този фон „Trump TV“ дава възможност на Белия дом да разпространява директно собствено съдържание, без то да преминава през традиционните медии. Самата администрация представя канала като място, където зрителите могат да следят важни моменти и съобщения, свързани с нейната работа.

Развитието на спора между Белия дом и медиите предстои да бъде решено и по съдебен път, след като трите медийни организации поискаха от федералния съд да се намеси по случая.

Редактор: Георги Иванов