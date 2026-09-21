Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че страната му е готова да обсъди с България Плана за действие относно правата на малцинствата и общностите. Той обаче настоява в диалога да участва и представител на Европейския съюз, съобщи Маринела Величкова - кореспондент на БТА в Скопие.

В интервю за държавната информационна агенция МИА, публикувано през уикенда, Мицкоски посочи, че отношенията с България са неизбежна тема в разговорите на Скопие с европейските институции. По думите му въпросът се обсъжда с представители на ЕС и Европейската комисия, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

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Мицкоски заяви, че Северна Македония трябва да представя аргументите си пред европейските партньори и да защитава позицията си, но същевременно да бъде готова да приеме аргументите на другата страна, ако те се окажат по-убедителни.

Той подчерта, че за започването на подобен процес са необходими доверие, диалог и желание и от двете страни.

„Готови сме да обсъдим съгласуването на Плана за действие относно малцинствата и общностите в Северна Македония, естествено с участието на международната общност“, заяви Мицкоски.

Според него присъствието на трета страна е необходимо, за да не остане разговорът единствено двустранен между Скопие и София.

„Ако водим диалог единствено с източната ни съседка, това потвърждава точно онова, което сме казвали, че това е двустранен въпрос“, посочи македонският премиер, като добави, че представител на ЕС би могъл да присъства на масата за преговори.

Пред един от националните телевизионни канали в западната ни съседка председателят на Института за демокрация „Социетас Цивилис“ Марко Трошановски и анализаторът Петър Арсовски коментираха предложението за включване на трета страна в диалога.

По думите им идеята не е нова, но предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в рамките на регионалната ѝ обиколка може да даде възможност тя отново да бъде поставена на дневен ред.

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Арсовски посочи, че посещението на Фон дер Лайен би могло да бъде политически стимул за напредък в европейската интеграция на Северна Македония.

Трошановски заяви, че Планът за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония е получил подкрепа от Съвета на Европа, държавите членки и Европейската комисия, като според него България е изключението.

Съгласно преговорната рамка с ЕС, за да бъде проведена Втората междуправителствена конференция и Северна Македония да започне преговори, българите трябва да бъдат вписани в конституцията на страната. Планът за действие по правата на малцинствата и общностите е част от договореностите от 2022 г. и има за цел да гарантира практическото приложение и защитата на конституционно гарантираните права.

Темата за отношенията между София и Скопие остава част от по-широкия процес на европейска интеграция на Северна Македония. Премиерът Мицкоски заяви по-рано този месец, че за страната няма по-добра алтернатива от членството в ЕС.

Редактор: Георги Иванов