Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи възрастова граница за социалните мрежи в целия Европейски съюз. Под 13 години пълна забрана за социални профили, а едва след 15 години тийнейджърите ще могат да имат самостоятелен профил.

Безкрайното скролване, автоматичното пускане на следващото видео, известията през нощта и алгоритмите, които водят потребителя от едно към друго все по-крайно или натрапчиво съдържание, попадат под новите ограничения.

Най-пристрастяващите практики са на прицела на Брюксел, който иска да наложи повече прозрачност на алгоритмите и специален режим за млади потребители без таргетирана реклама.

„Всички знаем какви са последствията - недоспиване, депресия, тревожност, самонараняване, рисково поведение и самоубийство“, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

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За детските профили трябва да има по-сигурни настройки, възможност за контрол върху препоръчваното съдържание, защита от контакти с непознати и ограничения върху функции, които могат да създават зависимост.

Алгоритмите се учат от поведението ни - следят какво ни кара да спрем, какво ни кара да кликнем и какво ще ни задържи още малко пред екрана.

„Два са основните проблеми при цифровите платформи, това са бизнес алгоритмите на големите компании, насърчаващи негативните емоции и конспирациите и другото е анонимността“, посочи евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Ковачев.

Австралия беше първата страна, въвела подобна забрана, но критиците отбелязаха, че тя е лесно заобиколима и е по-скоро популистка, ако няма контролен механизъм.

„Да се работи над алгоритмите на социалните мрежи, над техния дизайн, който води до пристрастяване, над тъмните модели, които също се използват като практики за пристрастяване, да бъде накаран потребителят да извърши определено действие“, каза евродепутатът от "Обнови Европа"/ПП-ДБ Никола Минчев.

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„Родителите не могат да се мерят с алгоритмите, а и не би трябвало да се налага“, каза още председателят на ЕК.

Новите правила трябва да прехвърлят отговорността от родителя към платформата с проверката на възрастта. Да напишеш дата на раждане вече няма да е достатъчно. Европейска система за удостоверяване ще потвърждава дали потребителят е достатъчно възрастен. Платформите ще трябва да установят кои потребители са под 15 години и да адаптират или деактивират акаунтите им според новите правила, без платформата да получава името или документа им за самоличност.

Правилата няма да засягат само TikTok или Instagram. В тях влизат и видеоплатформи, онлайн игри, магазини за приложения, AI чатботове и виртуални AI спътници. А големите технологични компании ще трябва предварително да докажат, че продуктите им са безопасни за деца.

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