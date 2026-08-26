Компанията Meta се съгласи да плати до 18 милиарда долара, за да уреди съдебни искове в 29 американски щата. Властите обвиняват Facebook и Instagram, че вредят на психичното здраве на децата и тийнейджърите.

Като част от споразумението Meta ще въведе мащабни промени в платформите си в цялата страна. Предвиждат се дневни ограничения на времето за ползване и пълно блокиране на приложенията през нощта за непълнолетни потребители. Съдията по делото заяви, че е склонна да одобри сделката, и временно спря съдебното производство.

Meta въвежда платени версии на основните си приложения

Редактор: Мария Барабашка