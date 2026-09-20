Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в Московския нефтопреработвателен завод.

В съобщението се казва също така, че няма данни за жертви.

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„Атаката на вражески дронове срещу Москва продължава, по обект на територията на Московския нефтопреработвателен завод има щети, няма пострадали“, написа Собянин в официалния си канал в руското мобилно приложение Max.

По думите на кмета на Москва на мястото на инцидента работят службите за спешна помощ.

Редактор: Ивета Костадинова