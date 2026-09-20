Снимка: БТА/АП
Няма данни за жертви
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в Московския нефтопреработвателен завод.
В съобщението се казва също така, че няма данни за жертви.
Гъст пушек се издига над московския район „Капотня”, украински дрон удари една от най-големите петролни рафинерии
„Атаката на вражески дронове срещу Москва продължава, по обект на територията на Московския нефтопреработвателен завод има щети, няма пострадали“, написа Собянин в официалния си канал в руското мобилно приложение Max.
По думите на кмета на Москва на мястото на инцидента работят службите за спешна помощ.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни